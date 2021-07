Hannover

Zwei Obdachlose sind innerhalb von zwei Tagen in Hannover gestorben. Beim Abendgebet in der Oststädter Dreifaltigkeitskirche gedachten am Freitag etwa 80 Menschen des 43-Jährigen, der Donnerstagfrüh tot nahe dem Hauptbahnhof aufgefunden wurde, aber vor allem des 54-jährigen Dirk S., der in der Nacht zu Dienstag auf einer Bank erstochen wurde, keine 350 Meter von der Kirche entfernt.

„Entsetzt und voller Trauer“

„Entsetzt und voller Trauer sind wir über den gewaltsamen Tod von Dirk S.“, sagte Gemeindepastor Jürgen Kemper und dankte allen, „die geholfen haben und helfen wollen“. Immer wieder hatten Oststädter versucht, Kontakt zu Dirk S. aufzunehmen, ihm zu Essen oder Tee gebracht.

Gedenkveranstaltung in der Dreifaltigkeitskirche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes erinnerte auch an den Obdachlosen Jim, der im Januar am Lister Platz gestorben war. Bei Dirk S. komme das Erschrecken über den gewaltsamen Tod hinzu. Die Bank sei gewissermaßen „sein Wohnzimmer“ gewesen: „Er fehlt. Wenn wir an der Bank vorbeigehen, ist sie leer.“

Zu früh für Antworten

Kerzen und Blumen werden niedergelegt nach dem Abendgebet für drei gestorbene Obdachlose in der Dreifaltigkeitskirche in Hannover-Oststadt. Quelle: Conrad von Meding

Müller-Brandes sagte, angesichts der drei Todesfälle könne man „sich schon fragen: Machen wir etwas falsch?“. Für Antworten sei es aber noch zu früh – zunächst sei der Moment der Trauer. Die Ermittlungen dauern noch an, bisher sind weder Täter noch Motiv bekannt.

Nach dem Abendgebet ging die Gemeinde durch strömenden Regen zum Ort, wo Dirk S. gestorben ist, zündete Kerzen an und legte Blumen nieder.

Von Conrad von Meding