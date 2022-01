Hannover

Auf der Deisterstraße fallen die Plakate mit den roten, schwarzen und grünen Lettern sofort ins Auge. „Stadtteilzentrum Linden-Süd – jetzt!“ ist darauf zu lesen. Die plakative Botschaft ist noch an vielen weiteren Stellen im Quartier zu finden: Rund 500 Poster haben Aktive des Stadtteilforums in den vergangenen Tagen verteilt. Damit wollen sie ihrer Forderung nach einem Neubau für den Treffpunkt Allerweg unübersehbar Nachdruck verleihen. „Wir müssen präsent sein, damit uns möglichst viele Menschen in unserem Anliegen unterstützen“, sagt Bettina Groh, eine der Sprecherinnen des Forums.

Viele Baumängel im Treffpunkt Allerweg

Das Forum hat die über Spenden finanzierte Kampagne mit weiteren Nutzerinnen und Nutzern des multikulturellen Treffpunkts gestartet. Sie wollen erreichen, dass die Stadt Hannover nach mehr als einem Jahrzehnt des Wartens eine konkrete Perspektive für die zentrale Anlaufstelle im Stadtteil eröffnet. Trotz der vielfach beklagten Mängel in der Einrichtung gibt es noch immer keine konkrete Finanzierungszusage für eine Sanierung. Mittlerweile ist die bauliche Situation aus Sicht der Aktiven so schlecht, dass ein Neubau sinnvoller wäre.

Der Treffpunkt Allerweg gilt schon lange als sanierungsbedürftig. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

In dem Treffpunkt organisieren das Kulturbüro der Stadt und das Café Allerlei der Caritas vielfältige soziokulturelle Angebote, die oft von Ehrenamtlichen getragen werden. Zudem sind dort weitere Gruppen und Vereine untergebracht. Zwar hatte die Stadt 2015 ein Konzept vorgelegt, nach dem das Haus zu einem Stadtteilzentrum ausgebaut werden könnte, in dem auch Jugendeinrichtungen einen festen Platz hätten. 2016 wurden zudem 4 Millionen Euro im sogenannten Investitionsmemorandum eingesetzt, ein auf zehn Jahre angelegtes stadtweites Bauprogramm. Allerdings ist die Summe bis dato nicht in einen städtischen Etatplan übernommen worden. Das mehr als sechs Jahre alte inhaltliche Konzept wurde nicht weiterentwickelt.

Noch immer steht kein Geld im Etat

„Das Geld muss nun unbedingt im städtischen Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 verankert werden“, betont Groh. Nur so könne ein Baubeginn spätestens 2026 erwirkt werden – danach verfalle das Geld aus dem Memorandum. Dabei drängt die Zeit: Stichtag für die Aufstellung des Doppeletats ist im Frühherbst dieses Jahres. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat das Stadtteilforum eine Internetseite für die neue Kampagne eingerichtet, auf der auch die lange Chronologie der Debatte um den Treffpunkt aufgelistet ist.

An der Deisterstraße ist eine ganze Litfaßsäule plakatiert. Quelle: Stadtteilforum Linden-Süd

Die Kritik richtet sich dabei auch an die Ratspolitik, die letztlich über die Zukunft des Treffpunkts Allerweg entscheiden muss. „Prozesse werden verschleppt, Wissen geht im Laufe der Zeit durch Personalwechsel in der Stadtverwaltung verloren, und es findet sich keine Verwaltungseinheit, die dieses Gebäude langfristig entwickeln und halten möchte. Bereits im und mit dem Stadtteil erarbeitete Konzepte werden von der Politik nicht nachhaltig genug eingefordert. Niemand macht das Thema zur ,Chefsache‘ und übernimmt Verantwortung“, heißt es auf der Internetseite des Forums.

Der Bezirksrat Linden-Limmer wiederum hatte sich in der Vergangenheit wiederholt für den Treffpunkt Allerweg eingesetzt. Gleichwohl bekamen die örtlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in ihrer jüngsten Sitzung eine nachhaltige Erinnerung: Groh und ihr Forumskollege Wolfgang Dahle verteilten Kaffeebecher mit dem Kampagnenlogo.

Stadtteilforum trifft sich am 3. März

In jedem Quartal dieses Jahres seien „mehrere öffentlichkeitswirksame Aktionen“ geplant, kündigt Groh an. Mehr will sie noch nicht verraten. Fest steht: Das nächste Stadtteilforum am Donnerstag, 3. März, steht ganz im Zeichen der Allerweg-Kampagne. Wer ab 19.30 Uhr an der Onlineveranstaltung teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an stz.lindensued@gmail.com anmelden, dann wird der Link zugeschickt.

Von Juliane Kaune