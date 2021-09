Hannover

Trickbetrüger haben in Hannover offenbar eine neue Masche gefunden. Die Polizei warnt aktuell vor Diebstählen in und vor Supermärkten. Die Täter sprechen demnach ihre Opfer an und behaupten, diese hätten Geld verloren. Wenn die Getäuschten den Schein dann ins Portemonnaie stecken, fehlt kurz darauf die EC-Karte. Binnen zwei Tagen registrierten die Beamten bereits vier solcher Fälle.

Der erste Fall ereignete sich am 3. September auf dem Lidl-Parkplatz an der Gartenstraße (Ahlem). Ein 65-Jähriger wurde durch ein Paar darauf hingewiesen, ihm seien 10 Euro aus der Tasche gefallen. „Kurz nachdem er den Schein in seine Geldbörse gesteckt hatte, sprach das Pärchen ihn erneut an“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Der Mann und die Frau behaupteten nun, das Geld gehöre ihnen. Die zweite Tat dieser Art geschah nur einen Tag später auf demselben Parkplatz. Dieses Mal traf es eine 63-Jährige gegen 18 Uhr.

Polizei vermutet weitere Taten

Doch die Betrügereien beschränken sich nicht nur auf Ahlem: Ebenfalls am 4. September wurde eine 72-Jährige gegen 14.45 Uhr bei Lidl am Eichenweg in Bothfeld Opfer. Die Seniorin wurde an der Kasse auf den Geldschein angesprochen. Im Trubel bemerkte die Frau nicht, dass die Täter parallel die EC-Karte einsteckten. Mehr Glück hatte da ein 81-Jähriger gegen 11.30 Uhr bei Edeka an der Heisenbergstraße (Groß-Buchholz). Dort wollten zwei Frauen und ein Mann den Senior in der Warteschlange hereinlegen. „Von weiteren Handlungen wurde das Dreiergespann durch andere Kunden aber abgehalten und verließ unerkannt den Supermarkt“, sagt Bohrmann.

Die Polizei vermutet, dass alle vier Opfer im Vorfeld ausgespäht wurden und die Täter genau auf die eingegebene Pin-Nummer achteten. „Wir ermitteln wegen Trickdiebstahls von unbaren Zahlungsmitteln“, sagt Bohrmann. Hinweise werden unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 erbeten. Da die Beamten gleichzeitig von einer hohen Dunkelziffer unbemerkter oder nicht angezeigter ähnlicher Taten ausgehen, wollen sie entsprechend warnen. Pin-Nummern sollten „stets diskret“ eingegeben werden, etwa durch das Verdecken des Ziffernpads mit der anderen Hand.

Von Peer Hellerling