Das Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen warnt vor Trickbetrügern, die die Ahnungslosigkeit von Verkäufern beispielsweise bei Ebay-Kleinanzeigen ausnutzen. Es werden angeblich der Kaufpreis und die Summe für einen mehrere Hundert Euro teuren Transport via Paypal überwiesen, die das Opfer dann seinerseits weiterüberweisen soll. Der Trick: Die angebliche Mail über den Geldeingang beim Geschädigten ist gefälscht.

Laut LKA sind alle Verkäufergruppen betroffen. „Es spielt eigentlich keine Rolle, um was es sich handelt“, heißt es. Auffällig dabei: In dem bausteinartig aufgebauten Text werde stets vom nicht näher spezifizierten „Produkt“ gesprochen. Antwortet der Verkäufer, wird Paypal als Zahlungsmethode bestimmt. Die Betrüger wollen die Ware per „zuverlässiger Schifffahrtsgesellschaft“ oder „Reederei“ beispielsweise nach Irland geschickt haben. Natürlich würden die Mehrkosten mitüberwiesen.

Täuschend echte Mail von Paypal

Gleichzeitig bekommt das Opfer eine vermeintliche Paypal-Mail mit dem Titel „Sie haben eine sofortige Zahlung erhalten“. Darin steht auch die bestimmte Summe inklusive Versandkosten. Das Geld werde aber erst dann endgültig transferiert, wenn das Opfer die vereinbarte Summe für den Transport auf das in der Mail angegebene Auslandskonto überweist. Sobald der Spediteur den Geldeingang bestätige, werde die Überweisung ans Opfer endgültig freigegeben, heißt es in der Mail.

Das Problem: Die täuschend echt wirkende Paypal-Mail ist gefälscht. Zu keinem Zeitpunkt war Geld dort zwischengeparkt. Sollte der Geschädigte tatsächlich darauf hereingefallen sein, hat er eigenes Erspartes überwiesen. „Geld für das verkaufte Produkt hat und wird er nie erhalten“, so das LKA. Da die Täter die erhaltene Summe zudem rasch weitertransferieren, bleibe das Opfer aller Wahrscheinlichkeit auf dem Schaden sitzen.

Kleinanzeigenverkäufe am besten vor Ort

Die Masche ist laut LKA vor allem an den Textbausteinen der Mail inklusive Grammatikfehlern zu erkennen. Außerdem behaupten die Betrüger stets, im Ausland zu sein. Deshalb raten die Ermittler, Kleinanzeigenverkäufe möglichst nur gegen Bargeld und vor Ort abzuwickeln. Sollte man doch auf die Masche hereingefallen sein, empfiehlt das LKA die sofortige Anzeige bei der Polizei. Die Zahl der bislang Geschädigten in Niedersachsen konnte die Behörde am Dienstag allerdings nicht nennen.

