Hannover

Der Brexit und seine möglichen Folgen beschäftigen auch die Leibniz-Universität Hannover. Zwischenzeitlich hatte sich die Universität gar entschieden, keine Studierenden mehr an die 47 Partneruniversitäten in Großbritannien zu entsenden – zu groß war die Sorge vor einem sogenannten No-Deal-Brexit und den Konsequenzen für Studierende aus Hannover. Das Erasmus-Programm – ein Austauschprogramm der Europäischen Union ( EU) – bestand formal zwar weiterhin, wurde aber ausgesetzt.

Gefördertes Auslandssemester wieder möglich

Nun, kurz bevor der Brexit vollzogen wird, gibt es für Studenten aber eine gute Nachricht: Bis Ende des Jahres nimmt Großbritannien noch am Erasmus-Programm teil, geförderte Auslandssemester und Forschungspraktika sind also wieder möglich. Auch die Leibniz-Universität wird wieder Studenten aus Hannover für einen Aufenthalt in Großbritannien nominieren.

Nur eine Übergangslösung

Allerdings handelt es sich nur um eine Übergangslösung. Wie es ab 2021 weitergehen wird und ob es ein Folgeabkommen zwischen Großbritannien und der EU geben wird, sei derzeit nicht absehbar, sagt der Erasmus-Hochschulkoordinator der Universität Hannover, Andree Klann.

Von Florentine Pramann