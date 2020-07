Hannover

Türkischen Geschäftsleute in Hannovers Innenstadt haben am Sonnabend Drohbriefe erhalten. Eines der Schreiben ging im Restaurant Urfa Sofrasi in der Nordmannpassage ein. Ein Weiteres erreichte einen türkischen Geschäftsmann im Steintorviertel. In dem Brief, der der HAZ vorliegt, werden alle türkischen Geschäftsleute im Steintor-Viertel beschimpft, verunglimpft und bedroht. Unterzeichnet ist der Brief, mit den Worten „Die Deutschen“.

„Wir haben Angst, aber wir machen weiter“

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Polizeischutz für die betroffenen Geschäfte gibt es bislang nicht. Mehmet Kilic, der Geschäftsführer im betroffenen Restaurant Urfa Sofrasi, will die Gaststätte trotz der Drohungen vorerst nicht schließen: „Wir haben Angst, aber wir machen weiter“, sagt er. Ähnliche Vorfälle oder Beschimpfungen habe es in jüngster Zeit nicht gegeben. „Aber man weiß ja wie das ist: Erst kommt der Brief, dann passiert etwas“, sagt der Gastronom.

In dem Drohbrief ist unter anderem davon die Rede, dass die Döner-Restaurants, die Shisha-Bars und andere türkische Geschäfte im Steintor angeblich nur der Geldwäsche dienten. Alle Türken in dem Viertel werden als Verbrecher bezeichnet. Es werde bald einen „schweren Krieg“ am Steintor geben, so der Verfasser.

