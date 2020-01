Hannover

Die U-Bahn-Station Hauptbahnhof wird ab 2022 vollständig modernisiert. Einfaches schwarz-weißes Design ergänzt Neuerungen etwa in der Brandschutztechnik, auch ein neuer Aufzug ist geplant. Und dazu eine echte Innovation: Erstmals will die Region den Fahrgästen anzeigen, wie voll welcher Stadtbahnwagen ist – damit wartende Fahrgäste sich dorthin bewegen, wo es mehr freie Plätze gibt.

So soll der Ein- und Ausstieg beschleunigt werden. Möglich wird der Service, weil die neuen Wagen mit einer Gewichtserfassung ausgestattet sind, die die Füllung der Wagen misst.

Gewichtserfassung zeigt Überfüllung von Üstra-Stadtbahnen an

Die Gewichtserfassung ist eigentlich installiert worden, um Informationen über überfüllte Bahnen in Echtzeit in die Betriebsleitstelle zu übermitteln, die dann Ersatzwagen schickt. Auf der Linie 9 aus Empelde zum Beispiel ist das im morgendlichen Berufsverkehr häufig nötig. „Bei der Neuplanung für die U-Bahn-Station Hauptbahnhof ist uns aber aufgefallen, dass wir die Wiegetechnik auch nutzen können, um den Fahrgästen das Einsteigen zu erleichtern“, sagt Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz.

Das Gedränge am Bahnsteig ist oft groß

Gerade in dieser zentralen U-Bahn-Station ist das Gedränge zu Stoßzeiten oft groß. Dort kommen die allermeisten Fahrgäste aus Richtung des Hauptbahnhofgebäudes von den Fernzügen und S-Bahnen. Bleiben sie nach Ankunft in der U-Bahn-Station gleich an der Bahnsteigkante stehen, anstatt weiterzugehen, und ist zugleich der erste Wagen ohnehin schon übervoll, dann wird es dort beim Einstieg schnell eng.

Künftig sollen rote und grüne Leuchtsymbole im Boden anzeigen, wo mehr Platz ist. „Wir wollen die Technik am Hauptbahnhof ausprobieren“, sagt Franz: „Wenn es dort gut klappt, kann man sie später vielleicht auch an anderen zentralen Stationen wie Kröpcke, Steintor oder Aegi einsetzen.“

Staus beim Ein- und Ausstieg der Fahrgäste und die damit verbundene lange Standzeit der Stadtbahnen seien besonders in den zentralen Stationen der Hauptgrund dafür, dass nicht mehr Bahnen in den Tunneln verkehren können, sagt Franz. Wenn aber die neue Stadtbahnstrecke nach Hemmingen eröffnet wird, müsse die Station Hauptbahnhof eine zusätzliche Linie aufnehmen. „Deshalb ist das neue, digitale Leitsystem dort ein guter Test“, findet Franz.

Die 1975 eröffnete Station mit vier Gleisen und zwei Bahnsteigen ist bis auf eine Auffrischung im Jahr 2000 noch nie modernisiert worden – und so sieht sie auch aus. „Sie ist kein schönes Entree für Stadtbesucher und Messegäste“, sagt Franz.

In einem Wettbewerb hat sich das Architekturbüro Bünemann & Collegen mit einem Entwurf durchgesetzt, der mit modernem Schwarz-Weiß-Kontrast und indirektem Licht Helligkeit in den Tunnelbahnhof bringt. Das abstrakt-geometrische Wandkunstwerk von Jean Dewasne soll erhalten bleiben.

Mit dem Umbau ist dann endlich auch ein weiterer Aufzug auf der Hauptbahnhofseite geplant, sodass man künftig direkt von der Taxi-Ebene hinterm Hauptbahnhof auf beide Bahnsteigebenen fahren kann. Ein genauer Standort werde derzeit noch abgestimmt, sagt Franz.

Umbaustart für 2022 geplant

Der Baustart ist geplant für 2022, Anfang 2023 soll die Modernisierung abgeschlossen sein. Insgesamt etwa 4 Millionen Euro soll der Umbau kosten, schätzt die zuständige Regionstochter Infra. Wegen des neuen Klimaschutzgesetzes könnte es Fördergeld erstmals auch für Sanierungen von Nahverkehrsanlagen geben.

In der U-Bahn-Station verkehren die A-Strecke (Lister Meile, Podbi) und die B-Strecke ( Vahrenwalder Straße). Eine darunterliegende Tunnelstation war ursprünglich für eine Trassenführung der D-Strecke (von Linden über Steintor, mögliche Verlängerung in die Südstadt) vorbereitet. Die Linienführung ist wegen der geringeren Kosten aber jetzt oberirdisch ausgebaut worden und seit 2018 modernisiert, sie endet am Busbahnhof unter dem alten Fernsehturm.

