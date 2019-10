Hannover

Auf der Autobahn 2 bei Hannover wird es in den kommenden Nächten eng: Das US-Militär nutzt angefangen von der Nacht auf Mittwoch wieder Niedersachsen als Durchgangsstation für Militärtransporte. Dieser logistische Großaufwand erfolgt regelmäßig alle neun Monate im Rahmen der Operation „Atlantic Resolve“, um die in Osteuropa stationierten Truppen auszutauschen. Um die Beeinträchtigungen durch die US-Konvois auf der A2 allerdings so gering wie möglich zu halten, findet die Truppenverlegung nachts statt.

300 Radfahrzeuge unterwegs

Als Transitland komme Deutschland seinen Nato-Verpflichtungen nach, teilte das Landeskommando Niedersachsen in Hannover am Montag mit. Demnach wird der Transport von rund 300 Radfahrzeugen in mehreren Konvois in vier Nächten auf der A2 in Richtung Magdeburg erfolgen. Zeitweilige Behinderungen des Straßenverkehrs seien nicht auszuschließen.

Die Brigade aus den USA wird über den Seeweg ins niederländische Vlissingen verlegt. Während Radfahrzeuge wie Lkw und Geländewagen die Straße nutzen, werden beispielsweise gepanzerte Kettenfahrzeuge per Bahn und Binnenschiff weiter nach Polen transportiert. Das Vorhaben ist gleichzeitig eine Übung, um zu schauen, wie viel Aufwand und Zeit solch eine Truppenverlegung kostet. Eine US-Brigade besteht aus bis zu 4700 Soldaten.

Militäroperation Reaktion auf Krimkrise

„Atlantic Resolve“ wurde 2014 seitens des US-Militärs begonnen und stellt keine Nato-Aktion dar. Die Aktion ist vielmehr eine Reaktion auf die Krim-Krise und soll die europäischen Partner in Zentral- und Osteuropa gegenüber Russland stärken. Die Operation besteht laut Großverband US Army in Europe aus rund 6000 Soldaten.

Von Peer Hellerling