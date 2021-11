Hannover

Wegen hoher Ticketnachfrage gibt Udo Lindenberg im nächsten Sommer ein zweites Konzert in Hannover. Nicht nur am 24. Juni, sondern auch am 23. Juni 2022 tritt der Rocksänger in der ZAG-Arena am Messegelände auf. Weil nur vier Tage nach dem offiziellen Verkaufsstart bereits 150.000 Tickets verkauft waren, gibt der 75-Jährige im nächsten Jahr insgesamt fünf Zusatzkonzerte, eines davon in Hannover. Insgesamt tritt er dann 19-mal auf. Auftakt ist am 24. Mai in Schwerin, die „Udopium Live-2022“-Tour endet am 10. Juli in Mannheim. Lindenberg rockt unter anderem in Stuttgart, Bremen, Dortmund und Leipzig.

2019 spielt Udo vor 12.000 Fans, 2022 kommt er wieder nach Hannover

Fans dürfen grundsätzlich online nur sechs Karten auf einmal bestellen. Tickets gibt es hier.

Vor zwei Jahren hatte der Panik-Rocker mit Hut, der unter anderem Hits wie „Sonderzug nach Pankow“ und „Alles klar auf der Andrea Doria“ gesungen hatund über den schon ein Kinofilm gedreht wurde, in der mit 12.000 Fans ausverkauften Tui-Arena gespielt. Nun kehrt er voller Energie zurück an den Ort, der mittlerweile einen anderen Namen trägt.

Von Saskia Döhner