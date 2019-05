Hannover

Die Baustelle der Infra an der Stadtbahnlinie 7 in Misburg-Nord hat offenbar nicht nur Auswirkungen auf den Nahverkehr. An der Kreuzung von Buchholzer Straße und Am Nordfeld zeigt die Ampel der Hauptstraße nahezu konstant Rot. „In den kurzen Grünphasen schaffen es maximal vier Autos“, sagt ein Anwohner gegenüber der HAZ. Der Verkehr staue sich deshalb deutlich. Das Problem bestehe mindestens seit Freitagmorgen, sagt der Anwohner.

Wartungsfirma ist informiert

Die Polizei bestätigt die fehlerhafte Ampelschaltung. „Möglicherweise gibt es ein Problem mit der Vorrangschaltung für die Stadtbahn“, sagt Behördensprecherin Isabel Christian. „Es könnte durch die Bauarbeiten bedingt sein.“ Die Beamten wissen seit 11.30 Uhr von den Verkehrsproblemen und machten sich bereits vor Ort ein Bild von der Lage. Die Firma Siemens, die für die technische Wartung der Ampelanlagen zuständig ist, sei bereits informiert worden und soll sich noch im Verlauf des Tages dem Problem annehmen.

Gleisarbeiten entlang der Linien 3 und 7

Die Infra führt seit Himmelfahrt Gleisarbeiten entlang der Stadtbahnlinien 3 und 7 durch, weshalb die Üstra zwischen Noltemeyerbrücke und Altwarmbüchen beziehungsweise Misburg ein Schienenersatzverkehr eingerichtet hat. An der Buchholzer Straße verlaufen die Schienen parallel zur Fahrbahn. Die sogenannte Vorrangschaltung an Ampeln soll sicherstellen, dass Stadtbahnen Kreuzungen möglichst störungsfrei passieren können. Die Bauarbeiten sollen noch bis zum Betriebsschluss am Sonntag andauern.

Von Peer Hellerling