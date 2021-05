Herr Dr. Klöppner, wie geht es Ihnen?

Super, danke der Nachfrage.

Man könnte aber den Eindruck haben, Sie müssten sich bei der Üstra abgeschoben fühlen ...

Das liegt daran, dass mein Abschied zu einem Zeitpunkt publik wurde, als wir aus internen Gründen noch nicht offen kommunizieren konnten. Da sind zwischenzeitlich Gerüchte in den Himmel geschossen. Tatsächlich gehe ich mit Dankbarkeit und gutem Gefühl.

Warum verlassen Sie das Unternehmen vor Ablauf des Vertrags?

Ich bin kein klassischer Nahverkehrsmanager, sondern in Abstimmung mit Eignern und Aufsichtsrat in einer schwierigen Unternehmensphase für eine Übergangszeit zur Üstra gekommen. Sie musste vor allem in drei Bereichen neu und zukunftsgerichtet aufgestellt werden. Diese Aufgabe ist erledigt, und ich bin niemand, der dann an seinem Stuhl klebt. Die Jahresbilanz 2020 liegt vor, Nachfolge und Übergang sind geregelt. Das ist der Zeitpunkt für einen logischen Cut.

„Die Üstra hatte eine Glaubwürdigkeitskrise“

Welches sind die drei Bereiche, von denen Sie sprechen?

Erstens im verkehrlichen Bereich das Elektrobusprojekt, die Stadtbahnen der nächsten Generation und die Sanierung des Betriebshofs Glocksee. Das ist alles auf einen unumkehrbaren Weg gebracht. Zweitens das engere Zusammenwachsen von Üstra und Regiobus, das vollzogen wurde. Drittens hatte die Üstra eine Glaubwürdigkeits- und Identifikationskrise, die es zu bewältigen galt.

Meinen Sie Dinge wie Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben und verfilzte Strukturen, von denen in einem externen Gutachten die Rede war?

Ja, unter anderem. Da ging es um Vergangenheitsbewältigung. Wir mussten die Compliance neu sortieren, binnen sechs Wochen die Beschaffungsrichtlinien überarbeiten und haben ein Hinweisgebersystem eingeführt. Es gibt mittlerweile einen jährlichen Compliance-Bericht, der Transparenz schafft.

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“

Sind die Probleme denn aus der Welt?

Ich hoffe, einen zumindest kleinen Fußabdruck in Sachen Kulturwandel zu hinterlassen, und halte die Üstra für ein gutes Haus. Ein Beispiel: Wir haben an unseren Standorten grüne Briefkästen aufgehängt. Mitarbeiter können anonym Hinweise geben, wenn Dinge aus ihrer Sicht nicht so laufen, wie sie sollten. Anfänglich taten sich Teile des Unternehmens schwer damit, und es ist einiges hochgekommen. Mittlerweile geht kaum noch etwas ein, und wenn, dann sind es eher Kleinigkeiten.

Von einem vierten beherrschenden Thema konnten Sie bei ihrem Antritt noch nichts ahnen. Was hat die Corona-Pandemie bei der Üstra verursacht?

Wirtschaftlich sind wir durch eigene Anstrengungen und vor allem durch Hilfen von Bund und Land mit einem blauen Auge davongekommen. Aber wir mussten radikal umdenken.

Inwiefern?

Vorrangiges Ziel war es immer und wird es hoffentlich bald auch wieder sein, Fahrgastzahlen zu steigern. Durch Corona mussten wir lernen, dass es gesellschaftlicher Konsens ist, Mobilität wegen der Ansteckungsgefahr möglichst zu vermeiden. Gleichzeitig wollten wir aber das Verkehrsangebot wegen der Fahrgäste aufrecht erhalten, die auf Busse und Bahnen angewiesen sind – Mitarbeiter von Krankenhäusern oder Pflegeheimen beispielsweise. Das ist trotz großer Herausforderungen gelungen.

„Ich freue mich auf neue Aufgaben“

Wohin führt Ihr beruflicher Weg?

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.

Ernsthaft?

Ernsthaft. Ich freue mich auf den Sommer und auf neue Aufgaben. Aber wie die aussehen, lasse ich auf mich zukommen.

Von Bernd Haase