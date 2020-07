Die Maskenpflicht gilt auch in Bussen und Bahnen, das stellt die Landesnahverkehrsgesellschaft noch einmal unmissverständlich klar. Verkehrsbetriebe wie die Üstra in Hannover müssen Fahrgäste ohne Mund-Nase-Schutz nicht mitnehmen. Die Üstra kündigte an, die Vorschrift entsprechend umsetzen zu wollen.