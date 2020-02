Hannover

Seit 2017 ist das Defizit bei der Üstra kontinuierlich gewachsen. Für das laufende Jahr rechnet das Nahverkehrsunternehmen aus Hannover mit einem Verlust von 49,8 Millionen Euro; 2019 waren es 37,1 Millionen Euro. Den Zuwachs begründete der Vorstandsvorsitzende Volkhardt Klöppner im Verkehrsausschuss der Region vor allem mit steigenden Personalkosten und dem ehrgeizigen Investitionsprogramm, das zu finanzieren sei. Auf der Einnahmenseite erhält die Üstra weniger Zahlungen für den Schülertransport. Das Defizit wird zum großen Teil über die kommunale Holding VVG mit Gewinnen der Stadtwerke verrechnet.

Mehr Personal, höhere Tarife

„Wir erwarten im Personalbereich 6,4 Millionen Euro Mehrausgaben gegenüber 2019“, sagte Klöppner. Zum einen baut das Unternehmen Stellen auf, weil das Fahrplanangebot steigt. Der Personalbestand soll um 57 Stellen auf dann knapp 2200 anwachsen. Außerdem stehen Tarifverhandlungen an, durch die die Gehälter für die Mitarbeiter steigen dürften.

396 Millionen Euro Investitionen binnen fünf Jahren

Das Mitte Dezember vom Aufsichtsrat beschlossene Investitionsprogramm umfasst ein Gesamtvolumen von 396 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. Die Üstra will neue Stadtbahnen mit der Typenbezeichnung TW 4000 anschaffen und damit die Flotte um 100 auf dann 443 Wagen vergrößern. Auf der Liste stehen ferner Ausgaben für neue Elektrobusse, die Betriebshöfe, deren Kapazitäten erweitert werden müssen, und für neue Fahrkartenautomaten. „Die vorhandenen sind veraltet, wir halten sie sozusagen mit Pflaster und Spucke funktionsfähig“, sagte Klöppner.

Dickster Brocken im Paket sind die 275 neuen Stadtbahnwagen, die die Üstra in den nächsten 15 Jahren anschaffen will und die mit 3,5 Millionen Euro Stückpreis veranschlagt werden. „Spätestens 2025 müssen die ersten davon auf dem Hof stehen, wenn wir unsere Pläne im Verkehrsangebot umsetzen wollen“, erläutete Klöppner. Das braucht Vorlauf für Design- und Ausstattungsanforderungen und für die Ausschreibung.

Neue Bahnen sollen auch autonom fahren können

Nach Angaben von Denise Hain, im Vorstand zuständig für Personal und Betrieb, sollen die neuen Bahnen so ausgelegt werden, dass sie perspektivisch auch autonom fahren können. Ärger um die Beschaffenheit der Sitze im Fahrgastraum, die beim aktuell jüngsten Modell TW 3000 für reichlich Kritik gesorgt hatten, will das Unternehmen beim TW 4000 vermeiden. Bei Innovationsworkshops unter den Mitarbeitern der Üstra seien insgesamt 260 Ideen zur Ausgestaltung der Wagen gesammelt worden.

Der Verkehrsausschuss hat am Dienstag den Kauf von zunächst 75 Stadtbahnwagen einstimmig befürwortet. Die weiteren will die Üstra in Losen von je 50 Stück über einen Zeitraum bis 2035 anschaffen. Geht es bei den ersten Wagen unter anderem um den Ersatz für die mittlerweile 40 Jahre alten grünen Stadtbahnen, sind die weiteren für ein besseres Angebot vorgesehen – neue Strecken nach Hemmingen und Garbsen-Mitte, häufigere Fahrten auf der Linie 6 Richtung Messe-Ost wegen des neuen Wohngebietes Kronsrode oder vermehrter Einsatz von Drei-Wagen-Zügen beispielsweise.

