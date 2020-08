Hannover

Wer Bus oder Stadtbahn fahren will, die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung aber vergessen hat, der kann sich jetzt in Hannovers zentralen U-Bahnstationen einfache Masken kaufen. Die Üstra hat in den Snackautomaten etwa am Kröpcke, am Hauptbahnhof und Steintor ein Fach mit Masken eingerichtet. Der Preis liegt bei 2 Euro für eine dreilagige Maske.

Maskenautomaten und Maskenscouts in Hannover

Zudem sind an typischen Umsteigestationen seit Donnerstag ab sofort Maskenscouts unterwegs. Dort sprechen sie zur Mittagszeit Schüler an, die nach Schulschluss umsteigen. Die 30 Üstra-Mitarbeiter weisen darauf hin, dass die Maskenpflicht nicht nur in den Stadtbahnen und Bussen gilt, sondern auch in den ober- und unterirdischen Stationen. Auftakt war am ersten Schultag zum Beispiel an den Stationen Altenbekener Damm und Stadionbrücke. An beiden gibt es wegen der Häufung benachbarter Schulen stets viel Schülerverkehr.

Mehr Auswahl: In den Üstra-Automaten gibt es jetzt auch Mund-Nasen-Schutz. Quelle: Samantha Franson

Bußgelder verhängen die Scouts nicht. Sie sollen aber in Gesprächen auf die Nahverkehrsnutzer einwirken, sich an die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung zu halten. Vereinzelt haben die Maskenscouts aber offenbar Masken dabei, um im Notfall auszuhelfen – aber nicht genug, um sie reihenweise zu verschenken, wie Üstra-Sprecherin Katja Raddatz betont.

Von Conrad von Meding