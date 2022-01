Hannover

Beim heftigen Wintereinbruch im vergangenen Februar mit viel Schnee und eisiger Kälte musste die Üstra den Stadtbahnbetrieb tagelang einstellen. Sehr fester Schnee hatte sich an den Haltestellen in die Fugen des Unterbaus neben die Gleise gedrückt und Betonplatten nach oben gedrückt. Um Beschädigungen an den Fahrzeugen zu vermeiden, stoppte die Üstra deshalb den Betrieb, das Stadtbahnnetz konnte nur nach und nach wieder freigegeben werden.

Üstra hat Strategie überprüft

Das soll nicht wieder passieren, deshalb hat sich die Üstra auf den diesjährigen Winter vorbereitet. Unter anderem sei die Strategie überprüft worden, falls es wieder zu kräftigem Schneefall kommt, sagt Sprecher Udo Iwannek. „Aus heutiger Sicht würden wir den Betrieb der Stadtbahnen früher einstellen“, sagt er. Damit will das Unternehmen vermeiden, dass größere Schäden am Streckennetz verursacht werden. „Es ist besser, mal eine Nacht gar nicht zu fahren und zwei Tage nur eingeschränkt, als wieder eine Woche gar nicht zu fahren“, betont Iwannek.

Mühsam mussten die Protec-Mitarbeiter den Schnee an den Haltestellen entfernen. Quelle: Michael Thomas

Außerdem habe es konstruktive Gespräche mit Unternehmen gegeben, die sich in Hannover um die Schneeräumung kümmern, unter anderem mit der Stadtreinigung von Aha, berichtet der Sprecher. Dabei sei es um eine Unterstützung bei starkem Schneefall gegangen. Zudem werde die Protec, ein Tochterunternehmen der Üstra, das schon jetzt für den Winterdienst in den Stationen und an den Haltestellen zuständig ist, zusätzliches Gerät für den Winterdienst anschaffen. Unter anderem sei der Kauf einer Schneefräse geplant.

Von Mathias Klein