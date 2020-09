Hannover

Schwerkranke, aber noch mobile Menschen mit weit fortgeschrittener Erkrankung können künftig länger zu Hause leben und gleichzeitig professionelle ganztägige Betreuung in Anspruch nehmen. Das Uhlhorn-Hospiz des Trägers Diakovere in Groß-Buchholz eröffnet nach dreijähriger Vorbereitungszeit das erste Tageshospiz in der Region Hannover. „Wir wollen damit berufstätige Angehörige entlasten, die tagsüber in Sorge sind, was dem Kranken allein zu Hause passiert“, erklärt Schwester Gabriele Kahl, Leiterin des Uhlhorn-Hospizes.

Sonntag feierten Mitarbeiter und zahlreiche Unterstützer das neue Tageshospiz mit einem Gottesdienst im Zelt auf dem Hospizgelände. Das Uhlhorn-Hospiz besteht inzwischen seit 20 Jahren und bietet acht vollstationäre Plätze für Schwerkranke mit nur noch geringer Lebenserwartung. Außerdem gehört ein ambulanter Palliativ- und Pflegedienst zum Hospiz. „Mitarbeiter und Ehrenamtliche, Bewohner und Angehörige treten für die Würde der Sterbenden ein“, erklärt Margot Käßmann, die schon zur damaligen Eröffnung den Gottesdienst hielt. Unaufgeregt und liebevoll gehe es im Uhlhorn-Hospiz zu, lobt die frühere Landesbischöfin.

Hospiz-Begleitung durch den Tag

Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes waren es, die bei ihrer Arbeit mit Kranken zu Hause die Notwendigkeit für ein Tageshospiz erlebten und das neuartige Angebot vor drei Jahren vorschlugen. „Wir begleiten die Tagesgäste medizinisch, pflegerisch und menschlich. Abends kehren sie in ihr Zuhause zurück“, erläutert Anke Reichwald, Geschäftsführerin Uhlhorn-Hospiz und Diakovere Pflegedienste. „Wir werden beisammen sein, sprechen, es wird auch Musik- und Kunsttherapie geben“, erklärt Hospizleiterin Gabriele Kahl.

Das Tageshospiz öffnet Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Kahl hofft, Ende Oktober oder Anfang November die ersten Menschen aufnehmen zu können. Die Vermittlung läuft über die ambulanten Palliativdienste. „Die Menschen können sich aber auch selbst anmelden“, sagt Kahl.

Angesichts einer Lockerung der Sterbehilfe betont Hans-Joachim Lenke vom Diakonischen Werk Niedersachsen in seinem Grußwort die Bedeutung der Hospize. „Die allermeisten Menschen wünschen sich bis zum Ende Hilfe im Leben und Begleitung beim Sterben, aber keine Hilfe zum Sterben.“

Der Neubau für das Tageshospiz hat 3 Millionen Euro gekostet. Quelle: Ilona Hottmann

Die Erweiterung erforderte einen Neubau sowie umfangreiche Renovierungsarbeiten. Das neue Gebäude umfasst eine Wohnküche sowie sechs Ruhezimmer für die Tagesgäste. Außerdem hat das Uhlhorn-Hospiz dort jetzt zwei Familienzimmer, in denen tagsüber Eltern und Kinder bei ihrem kranken Angehörigen sein können. Der Neubau hat rund 3 Millionen Euro gekostet, Spenden und Erbschaften halfen bei der Finanzierung. Das Büro Lohr Architektur GmbH hat das Gebäude gestaltet. Professor Nils Schneider von der Medizinischen Hochschule Hannover begleitet das neue Tageshospiz mit einer Studie. Dabei geht es um den Bedarf an dem neuartigen Angebot und seine Qualität.

Von Bärbel Hilbig