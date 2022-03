Hannover

Seit Tagen kommen Menschen in Hannover an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Sie haben oft nur das bei sich, was sie tragen konnten. Immer mehr Unternehmen in Hannover starten Unterstützungs- und Hilfsaktionen – jetzt zeigt sich auch der Nahverkehrsverbund solidarisch. Ab sofort dürfen Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, kostenlos mit Bussen und Bahnen fahren.

Üstra und Regiobus helfen Flüchtlingen aus der Ukraine

Das Angebot gilt in Fahrzeugen aller Unternehmen, die im Großraum-Verkehr Hannover (GVH) zusammengeschlossen sind. In Hannover sind das die Üstra, die Regiobus und die Nahverkehrsangebote der Bahnunternehmen.

Der GVH teilte am Mittwoch mit: „Diese Regelung gilt ab sofort und bis auf Weiteres.“ Wer es in Anspruch nehmen will, muss allerdings „ein ukrainisches Ausweisdokument“ vorweisen können. Damit soll Missbrauch vorgebeugt werden.

Hilfsbereitschaft der Unternehmen ist groß

Unter anderem spendet der in Hannover ansässige Versicherungskonzern Talanx/HDI 2,5 Millionen Euro für Hilfsaktionen zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge. Die hannoversche Bäckerei Göing hat seit Dienstag ein Donut-Duo in den Nationalfarben der Ukraine im Sortiment. Die Einnahmen werden nach Unternehmensangaben vollständig an Hilfsorganisationen gespendet. Das Burgwedeler Drogerieunternehmen Rossmann hat Lastwagen mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze geschickt, und der Zweitligst Hannover96 sammelt vor dem Pokalspiel gegen Leipzig am Mittwoch Spendenmaterial, das noch am gleichen Abend per Bus zur Grenze gebracht werden soll.

Von Conrad von Meding