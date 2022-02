Hannover

Unbewegt schauen die Heiligen aus den goldglänzenden Ikonen. Durch die Buntglasfenster fällt ein mildes Licht in die kleine Kirche, Kerzen verbreiten eine stimmungsvolle Atmosphäre. Doch die Menschen, die sich an diesem geschichtsträchtigen Donnerstag hier versammelt haben, sind erfüllt von nackter Angst.

In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Gebete für den Frieden in der kleinen Misburger Kirche. Quelle: Nancy Heusel

„Wir sind traurig und voller Sorge“, sagt Roman Maksymtsiv. Der 44-Jährige ist der Pfarrer der ukrainischen Kirchengemeinde St. Wolodymyr in Misburg. Schon seit Längerem hat er immer wieder Friedensgebete für die bedrohte Ukraine organisiert. Seit dem russischen Angriff auf sein Heimatland steht das Telefon des Priesters nun nicht mehr still: Gläubige sorgen sich um Angehörige, andere erkundigen sich, wie man Flüchtlinge aufnehmen kann oder bieten humanitäre Hilfe an.

Vertrauen auf die Kraft der Gebete: Pfarrer Roman Maksymtsiv entzündet eine Kerze in der St.-Wolodymyr-Kirche. Quelle: Nancy Heusel

Hoffen auf Hilfe für Flüchtlinge

„Der Krieg hat eigentlich schon 2014 begonnen, mit der Annexion der Krim“, sagt Pfarrer Maksymtsiv, der aus Lemberg stammt und seit 19 Jahren in Deutschland lebt. In diesem Moment ploppt eine Nachricht auf dem Handy auf. Russische Truppen sollen vor Kiew stehen. Seine Miene verdüstert sich. Der Pfarrer rechnet mit einer baldigen Flüchtlingswelle: „Ich hoffe, dass die Menschen in Deutschland Unterstützung finden“, sagt er, „der Krieg wird nicht in zwei Tagen vorbei sein.“

Die ukrainischen Farben: Ein Besucher der St.-Wolodymyr-Kirche. Quelle: Nancy Heusel

Rund 1000 Mitglieder zählt die St.-Wolodymyr-Gemeinde. Sie gehört zur griechisch-katholischen Kirche, die vor allem im Westen der Ukraine stark ist: Diese ist rechtlich dem Papst unterstellt, doch ihre Priester dürfen heiraten, und die Gottesdienste werden nach der Liturgie der Ostkirchen gefeiert. Die kleine Kirche in Misburg ist aber jenseits aller Konfessionsgrenzen ein Mittelpunkt ukrainischen Lebens in Niedersachsen.

„Meine Heimatstadt wird bombardiert“: Ingo Rauzov, 64, stammt aus dem ukrainischen Charkiw. Quelle: Nancy Heusel

Ingo Rauzov beispielsweise ist selbst kein Christ, doch angesichts der Ereignisse ist er hierher gekommen. Der 64-Jährige stammt aus Charkiw – ein Name, der in den Nachrichten jetzt omnipräsent ist. „Meine Heimatstadt wird bombardiert“, sagt er mit zitternder Stimme.

Wenn der Krieg ganz nahe ist

Am Morgen hat er mit Freunden und Verwandten dort telefoniert: „Sie wussten, dass es passieren würde – nur nicht, wann“, sagt er. Wer kann, flüchte sich dort aufs Land, die U-Bahn sei als Luftschutzraum besonders für Frauen und Kinder geöffnet. Der Dolmetscher hat an diesem Morgen schon die ersten drei Schreiben übersetzt; Gesuche an den polnischen Grenzschutz, Familienmitglieder in den Westen durchzulassen.

Die ukrainische St.-Wolodymyr-Kirche in Misburg ist ein Zentrum ukrainischen Lebens für Menschen aus ganz Niedersachsen. Quelle: Nancy Heusel

Für Hannovers Ukrainer ist der Krieg sehr nahe, auch wenn sie Hunderte Kilometer vom Kampfgeschehen entfernt sind. „Ich bin so schockiert, dass ich keine Worte finde“, sagt eine 49-jährige Frau in der St.-Wolodymyr-Kirche. In der Geschichte sei die Ukraine oft vom großen russischen Nachbarn unterdrückt worden. Sie erinnert sich daran, dass sie als Kind in der Schule einst nicht Ukrainisch sprechen durfte.

„Die stärkste Waffe, die wir haben, ist das Gebet“: Mariya Maksymtsiv hofft auf Frieden in ihrem Heimatland. Quelle: Nancy Heusel

In vielen ukrainischen Familien haben Erzählungen von russischem Unrecht ihren festen Platz; solche Traumata gehören unverbrüchlich zur Identität des Landes. „Das kommt jetzt alles wieder hoch“, sagt die 49-Jährige. „Putin spricht uns ab, ukrainisch zu sein“, sagt sie kopfschüttelnd, „für ihn gilt nur das Recht des Stärkeren.“

„Westen lässt uns im Stich“

Ein Mann fürchtet, dass Putin die alte Sowjetunion wieder herstellen wolle: „Als nächstes kommen dann Polen und das Baltikum an die Reihe“, prophezeit er. Auf die Solidaritätsadressen des Westens gibt er nicht viel: „Sie werden uns im Stich lassen“, sagt er bitter. Eine Frau hat gerade mit ihrem Bruder in Iwano-Frankiwsk telefoniert. Auch dort, im Westen des Landes, wurden Explosionen gemeldet. „Er will aber dort bleiben“, sagt die Frau, „er möchte kein Flüchtling sein.“

Gebete und Kerzen: Gläubige hoffen auf Frieden in der Ukraine. Quelle: Nancy Heusel

Um ihren Bruder sorgt sich auch Mariya Maksymtsiv, die Frau des Pfarrers. Sie stammt aus Lemberg, ihr Bruder lebt noch dort und wartet jetzt stündlich darauf, als Soldat eingezogen zu werden. „Seit 4 Uhr morgens habe ich mindestens zehnmal mit ihm telefoniert“, sagt sie, „wir machen uns unglaubliche Sorgen.“

Versunken ins Gebet: Mariya Maksymtsiv in der St.-Wolodymyr-Kirche. Quelle: Nancy Heusel

In der Kirche entzündet sie eine Kerze, sie faltet die Hände: „Die stärkte Waffe, die wir haben, ist das Gebet“, sagt die gläubige Frau.

Hoffen auf Frieden: Ein Stillleben in der St.-Wolodymyr-Kirche in Misburg. Quelle: Nancy Heusel

Auch Mariya Maksymtsiv kann berichten, dass Menschen in Scharen fliehen – und auf den überfüllten Verkehrswegen dann stecken bleiben. „An den Tankstellen bekommt jeder Pkw nur 20 Liter Benzin“, sagt sie. Nicht genug für den weiten Weg nach Westen. Andere wollen allen Gefahren zum Trotz in ihrer Heimat bleiben. „Mein Vater möchte sein Haus nicht verlassen, egal, was passiert“, sagt die Frau des Pfarrers. Sie hadert, ringt um Worte. Einerseits würde sie ihre Angehörigen gerne in Sicherheit wissen. „Doch wenn ich ehrlich bin, wäre ich selbst auch lieber dort“, sagt sie leise, „bei meiner Familie.“

Am Freitag, 25. Februar, gibt es ein Friedensgebet in der ukrainischen St.-Wolodymyr-Kirche, Hannoversche Straße 122.

Von Simon Benne