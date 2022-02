Hannover

Ihre Familien sind mitten im Krieg, zum Teil kämpfen sie an der Front oder erleben die Angriffe in ihren Häusern, während sie als Artisten und Künstler im GOP Abend für Abend mit einem Lächeln in der Show „Circus“ auftreten müssen: Größer kann für Alexey und Tatiana Bitkine, Ksenia Shytova und Hanna Levchenko die Diskrepanz nicht sein. „Das ist sehr schwer“, sagt Alexey Bitkine, Pole-Artist und Comedy-Mann aus der Ukraine. „Aber wir lassen uns nicht unterkriegen, es hilft niemandem, die Show abzusagen und außerdem: den Triumph wollen wir Putin nicht gönnen!“ Seine Frau Tatiana Bitkine fügt an: „Für zwei Stunden sind wir mit voller Konzentration bei der Show. Wir brauchen auch das Geld, gerade jetzt – schon während Corona hatten wir viele Ausfälle, weil die Theater geschlossen waren.“

Dringende Bitten

Jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, hat sich Alexey Bitkine gut überlegt. „Ich bin stolz, ein Ukrainer zu sein. Ich kann nicht schweigen, während meine Landsleute um unser schönes Land kämpfen“, sagt er und appelliert: „Unsere Menschen, unser Präsident, hat uns gebeten, alle Informationen zu teilen und über das, was in unserer Heimat gerade passiert, aufzuklären. Wir müssen jetzt etwas tun. Wir brauchen jetzt Hilfe, wir bitten um echte Schritte!“ Seine zentrale Forderung: „Wenn schon nicht militärisch geholfen wird: Schließt Russland vom Swift-System aus.“ Und in den folgenden Satz legt er seine ganze Intensität hinein: „Bitte, wir sind ein friedliebendes, demokratisches Volk, wir sind nicht aggressiv, helft uns!“

Arbeit in zwei Tagen zerstört

Gerade in den letzten Jahren habe sich die Ukraine so gut entwickelt, es habe so viele Fortschritte gegeben, die Städte seien ausgebaut worden, neue Häuser entstanden. „Putin hat all unsere Arbeit in zwei Tagen zerstört“, sagt Alexey Bitkine, dessen Familie direkt in Kiew wohnt. „Putin sagt, dass er die Ukraine befreien will. Aber wir haben ihn nicht gebeten zu kommen. Es ist unser Land, in das sie einfallen, sie schießen auf die Leute, auf die Kinder“, sagt Bitkine.

 Keine Stunde vergeht, ohne dass die vier nicht die Nachrichten ihrer Familien checken: Alexeys Großmutter ist schwer krank, hat nur noch ein Bein und ist bettlägerig. „Sie kann nicht mehr laufen – nicht mal bei einem Angriff kommt sie zu einem sicheren Ort. So bleiben meine Eltern auch die ganze Zeit bei ihr und gehen nicht in einen Bunker oder Keller.“ Ksenia Shytova sorgt sich besonders um ihren Bruder, der Soldat ist und mitten im Kampf steckt. „Wir können nur beten!“, sagt die zierliche Frau. „Jede Stunde frage ich ihn, ob er noch lebt.“

Aleksey Bitkine verfolgt die militärische Invasion genau: „Ich bin stolz auf die Menschen in der Ukraine – und auf unsere Armee. Was sie gerade leistet, ist unglaublich. Die ukrainischen Menschen stehen gegen Russland, gegen so ein großes Land auf und fangen an zu kämpfen.“ Für ihn ist das ein klares Zeichen, wie sehr die Ukrainer ihre Freiheit lieben. „Meine alten Freunde aus der Kindheit kämpfen jetzt alle, auch wenn sie zuvor noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt haben.“

Kinder haben Angst

Für alle ist klar: Unter russischer Führung wollen sie alle nicht leben. „Dann können wir nicht mehr zurück“, sagten sie einstimmig – auch wenn ihr ganzer Besitz, ihre Wohnungen und ihre Familien in der Ukraine sind. Besonders für die kleine neunjährige Tochter von Alexey und Tatjana ist alles schwer zu verstehen. „Sie hat große Angst“, sagt Tatiana Bitkine: „Sie fragt mich immer, warum das passieren musste“, sagt Tatiana Bitkine.

Von Maike Jacobs