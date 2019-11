Hannover

Vielleicht ist es gar nicht sein Fachwissen. Vielleicht ist es nicht mal der Wunsch, zu helfen und zu heilen. Vielleicht sind es einfach seine Aufmerksamkeit und sein Respekt, die Ulrich Baumann zu einem so guten Arzt machen.

Medizinische Hochschule Hannover, Kinderklinik, Station 61 B. Hier geht es um Lungenkrankheiten und um Immunsystemstörungen. Prof. Dr. med. Ulrich Baumann, geschäftsführender Oberarzt und Leiter der HIV-Ambulanz für Kinder in der MHH, führt die Funktionalität eines Patientenzimmers vor: Druckluftapparate, Absaugapparate, Überwachungsmonitore. Baumann fasst sich kurz, das Zimmer ist belegt, eine Mutter sitzt auf einem Stuhl, ihren Sohn auf dem Schoß. Der Doktor will das Zimmer schon wieder verlassen, da stellt die Mutter eine Frage.

Zeit für Gespräche

Und Ulrich Baumann bleibt stehen und hört zu. Es geht um die jüngste Behandlung und wie der Junge (dessen Krankheit bisher nicht genau bekannt ist) darauf reagiert hat. Baumann erläutert, erklärt, sagt deutlich, dass es Dinge gebe, die er und seine Kollegen noch nicht verstünden, aber für den Moment sei alles gut, und am nächsten Tag dürften die beiden wohl nach Hause.

Für dieses Gespräch nimmt der Professor sich alle Zeit, die die Mutter braucht, obwohl er eigentlich gerade was anderes zu tun hat. Aber ihre Fragen, ihre Sorgen haben für ihn Vorrang. Und davon, was für seine Patienten Vorrang hat, lässt sich Baumann öfter leiten: Er fährt zum Beispiel jedes Jahr nicht nur mit seiner Frau Birgit und seinen Kindern in Urlaub, sondern auch mit einigen seiner kleineren oder größeren Patienten. Mit solchen, mit denen sonst niemand in Urlaub fährt. Weil sie HIV-positiv sind.

Ulrich Baumann behandelt auch Kinder mit anderen Krankheiten, etwa den Jungen auf dem Schoß der Mutter, aber ein Schwergewicht seiner Arbeit liegt auf Aids. Im Flur vor seinem Behandlungszimmer hängt eine Weltkarte für Kinder, der Löwe darauf symbolisiert Afrika, ein Koala Australien. Baumann deutet auf den Bären, der für Europa steht, und nennt Zahlen: Gut 85.000 infizierte Menschen in Deutschland, 38 Millionen weltweit. 300 infizierte Kinder in Deutschland, 3,2 Millionen weltweit. Im Moment behandelt Baumann an der MHH rund 90 Kinder. 33 haben Aids, der Rest ist „exponiert“, wie er das nennt: Die Mutter ist infiziert, und es ist noch unklar, ob sich das Kind angesteckt hat.

Normales Leben möglich

Er erzählt von dem Segen, dass Medikamente gegen Aids entwickelt werden konnten, davon, dass immer drei verabreicht werden müssen, damit Resistenzen gegen das Virus keine Chance haben. Er berichtet vom Glück, dass die Zeiten, in denen eine HIV-Infektion immer einen schlimmen Tod bedeutete, vorbei sind. Als er 2001 mit der Arbeit in Hannover angefangen habe, hätten sich aidskranke Schwangere oft nicht für Kinder entscheiden können, weil sie fürchteten, sie bald alleinlassen zu müssen, und weil sie nicht wussten, ob das Kind überhaupt überleben konnte.

„Heute“, sagt Baumann, „können wir diesen Müttern sagen: Ihr Kind wird aufwachsen und einen Beruf ergreifen und einen Partner finden und selbst Kinder haben.“ Und die Mütter können das heute auch miterleben. Wenn ein Infizierter ausreichend behandelt wird, ist das Virus in seinem Blut nicht mehr nachweisbar. Es sei noch da, sagt Baumann, es verstecke sich in den Zellen, und man müsse es erwischen, wenn es sich wieder zeige. Aber mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen sei ein weitgehend normales Leben möglich.

Kunst ersteigern für Aids-Kinder Der Verein zur Unterstützung Aids-kranker Kinder e. V. ist ein kleiner Verein, und man kann ihm nicht beitreten, das würde die Schweigepflicht verletzen. Aber man kann ihn mit Geldspenden unterstützen. Am kommenden Sonntag gibt es zudem die Gelegenheit, den Kindern und sich selbst zugleich Gutes zu tun: In der Eisfabrik, Seilerstraße 15 d, findet eine von Bibi Blohm organisierte hochkarätige Kunstauktion zugunsten des Vereins zur Unterstützung Aids-kranker Kinder statt. Unter den Hammer kommen gespendete Werke von Timm Ulrichs, Otto Piene, Dagmar Brand, Siegfried Neuenhausen, Christine Mauthe, Frank Betz, Rolf Sextro und anderen. Um 11 Uhr geht es los, Preview ab 10.30 Uhr oder im Internet unter https://flickr.com/photos/133497590@N03/albums.

Zur Galerie Kunst kaufen und Aids-Kindern helfen: Eine kleine Auswahl der Werke, die am 17. November in der Eisfabrik unter den Hammer kommen.

Zur Vorsicht gehört bei Kindern: Alle drei Monate Bluttest. Ulrich Baumann holt die „Piksekiste“ hervor. Da drin sind Kuscheltiere, Bälle, Spielzeug. Jedes Kind, dem er eine Kanüle in den Arm stecken muss, darf sich etwas aussuchen. „Das sind keine Geschenke, das ist eine Gegenleistung“, sagt Baumann. Er ist sich bewusst, dass er nicht nur der Mann mit dem weißen Kittel ist, der heilt, sondern auch jemand, der Schmerzen zufügt. „Wir Ärzte brechen ein Tabu“, sagt er. „Wir verletzen den Körper. Wir tun es, um zu helfen. Aber wir brechen ein Tabu.“

Nach Hannover wegen der MHH

Dass er über so etwas nachdenkt und darüber auch spricht, gehört zu den Dingen, die Ulrich Baumann auszeichnen. Wie auch die Tatsache, dass auf seiner Station nur noch ein Patienten- und ein Elternbett in den Zweibettzimmern stehen. Er grinst: „Als diese Klinik gebaut wurde, war noch nicht bekannt, dass Kinder Eltern haben.“

Bei Ulrich Baumann kann man sich sofort vorstellen, dass er schon als kleiner Junge ein eingerissenes Teddy-Ohr mit einem Pflaster versorgt haben könnte. Aber nein, sagt er: Er wollte gar nicht Arzt werden. 1961 in Freiburg geboren, ging er nach dem Abi nach Tübingen, um Physik und Philosophie zu studieren, er wollte tief in die theoretische Wissenschaft eintauchen. Aber was er dann an der Uni belegte, war ihm „zu wenig menschlich“. Er studierte dann doch Medizin, arbeitete in Bremen, Sheffield und London. Nach Hannover kam er wegen der MHH.

Im Haus von Ulrich und Birgit Baumann im Heideviertel herrscht eine warme, freundliche Atmosphäre, Bücher, Kerzen, Klavier, ein großer, einladender Familienesstisch. Die Baumanns haben vier Söhne, zwei sind schon aus dem Haus, die beiden anderen, Zwillinge, haben gerade Abitur gemacht. Man kann sehen, dass es gute, stabile Verbindungen zwischen den Menschen in diesem Haus gibt. Und die ganze Familie hatte und hat auch mit Baumanns Arbeit zu tun. Und zwar jeweils hautnah, im Sinne des Wortes.

Mit Patienten in den Urlaub

Als Ulrich Baumann nach Hannover kam, gab es an seiner Station bereits einen kleinen Verein zur Unterstützung Aids-kranker Kinder. Getragen von Ärzten und Schwestern, sollte er den Kindern Freude bereiten, so lange es ging. Ab und zu wurden dafür Wochenendausflüge organisiert. Baumann stieg bei dem Verein mit ein, heute ist er Vorsitzender. Und aus den Wochenenden sind Urlaube geworden: Der Doktor lädt die Familien von HIV-infizierten Kindern in die Ferien ein, meist für eine Woche. Sie fahren in Freizeitparks oder auf Reiterhöfe, in Ferienanlagen oder zum Segeln. Und Baumanns ganze Familie ist auch dabei.

Das ging von Birgit Baumann aus. „Ich habe gesagt: Wir haben nicht so viel Urlaub. Wenn du mit den Kindern wegfährst, musst du uns mitnehmen,“ erzählt sie. Uns, das waren sie und die Jungs, dreieinhalb und zwei Jahre und drei Monate alt. Einer der Zwillinge, Sebastian, der sich dazugesetzt hat, lacht: „Meine Mutter hat auch mal geschluckt, als wir dann von drogensüchtigen Frauen rumgetragen wurden.“ Aber so ist das: Bei den Urlauben kümmern sich alle um alle. Ulrich Baumann war und ist, was das angeht, völlig entspannt. „Es hat sich noch nie ein Mensch an einem Kind mit HIV infiziert“, sagt er.

Zwang zur Verschwiegenheit

Nur der Rest der Gesellschaft ist (immer noch) nicht entspannt. Birgit und Ulrich Baumann berichten von Familien, die ihre Angehörigen verstoßen, nachdem sie sich als infiziert geoutet haben, und sogar von Kinder- und Zahnärzten, die HIV-positive Patienten wegschicken. Das ist auch der Grund, weswegen infizierten Kindern ihre Krankheit verschwiegen wird, bis sie, wie Baumann knapp sagt, „alt genug sind, den Mund zu halten“. Denn wenn ein Kind seinen Freunden im Kindergarten erzählt, dass es infiziert ist, hat es sehr schnell keine Freunde mehr. Und keinen Kindergarten. Obwohl diese Kinder genau das alles brauchen, weil sie oft aus schwierigen Familien kommen, weil oft ein Elternteil fort ist oder nicht mehr lebt.

Außerdem: Kinder spüren, wenn man sie belügt. Deswegen, sagt der Professor, sei die Arbeit des Vereins für die Unterstützung Aids-kranker Kinder so wichtig: Er soll ein liebevolles Gegengewicht schaffen, soll Geborgenheit geben. „Ich möchte all diesen Menschen das Gefühl vermitteln, dass sie willkommen sind“, sagt er. „Dass sie erwünscht sind. Dass ich mich freue, dass sie da sind.“

Von Bert Strebe