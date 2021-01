Döhren

Nachdem der Bezirksrat Döhren-Wülfel auf Anraten der Stadtverwaltung gegen die Petition von 600 Döhrenern und somit für den Bau eines Wasserkraftwerks in der Leine südlich der Leine-Insel gestimmt hat, stellte sich nun der Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen gegen die Petition.

Die Petitionsunterzeichner befürchten unter anderem eine Gefährdung durch Hochwasser für die Anwohner und eine „Vernichtung der Fischpopulation“. Die Stadt konterte: „Die Verwaltung empfiehlt, die Anregung abzulehnen, um nachteilige Folgen für den Klimaschutz zu vermeiden und eine langjährig verfolgte, sinnvolle Planung zu einem beschlussmäßigen Ergebnis zu bringen.“

Nun hat auch der Umweltausschuss des Rats über das Thema abgestimmt. Sieben Ratsmitglieder stimmten für das Wasserkraftwerk, drei dagegen, die AfD enthielt sich. SPD und Grüne sprachen sich für den Bau aus und sehen in ihm geringe Probleme für die Natur, dafür aber einen Beitrag zum Klimaschutz. Für die CDU ist dieser Beitrag zu klein und der Eingriff in die Natur nicht gerechtfertigt. Auch der Anglerverband hatte sich bereits vor einem Jahr gegen den Bau positioniert. Laut Rainer Konerding von der Klimaschutzleitstelle der Stadt reicht die berechnete Leistung des geplanten Kraftwerks von 3,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr aus, um 1000 Haushalte zu versorgen. Das Planfeststellungsverfahren bei der Region laufe. Noch in diesem Quartal hoffe man auf eine Entscheidung, so Konerding. Gegen das Projekt seien allerdings bereits zwei Klagen angekündigt worden.

Von Lisa Eimermacher