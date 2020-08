Hannover

Die alte Dame hatte kurze, graue Haare. Eine freundliche, eher unscheinbare Frau. So sprach sie Bentje Sara Carl in der Burgstraße an. „Sie wollte zum Diakonischen Werk und fragte, ob man im Gebäude eine Maske tragen müssen“, berichtet die 33-Jährige. „Als ich sagte, dass ich dort arbeite, drückte die Dame mir einen Umschlag in die Hand.“ Am Empfang abgeben mochte die Unbekannte das Kuvert mit der Aufschrift „ Diakonie“ lieber nicht.

„Überraschung – machen Sie etwas Schönes damit“, sagte die Dame noch, dann verschwand sie. Als Bentje Sara Carl dem Umschlag öffnete, steckte darin ein Goldbarren – im Wert von 26.400 Euro.

Der Goldbarren ist eine der größten Spenden in der Geschichte des Diakonischen Werks. Quelle: Diakonie Hannover

„Das ist eine völlig verrückte Geschichte – so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt die Diakonie-Mitarbeiterin. Weil der Umschlag so schwer war, hatte sie anfangs gedacht, dass Münzen darin sein könnten. Als sie dann den Barren in den Händen hielt, war sie völlig überrascht. „Wir haben dann erst mal eine Briefwaage besorgt und gewogen – das Gewicht lag bei 500 Gramm“, sagt sie.

Wer ist die Spenderin?

Ihre Kollegen brachten den Barren zur Sparkasse, ließen ihn prüfen und schätzen – eben mit dem Ergebnis, dass er einen Wert von 26.400 Euro hat. Neben dem Barren war in dem Umschlag noch ein handgeschriebener Zettel mit den Worten „Für die Obdachlosenarbeit“. „Hätte ich das gewusst, hätte ich mich noch herzlicher bei der Dame bedankt“, sagt Bentje Sara Carl. „Von ihrem Gesicht habe ich nicht viel gesehen; sie trug eine Maske.“

Der Fall erinnert an einen anonymen Wohltäter, der in Braunschweig schon vor Jahren Zehntausende von Euro in Kuverts für wohltätige Zwecke an verschiedenen Orten deponierte. Vor einem Jahr bekam ein Hospiz dort von einem unbekannten Spender 100 000 Euro zugespielt. Doch in diesen Fällen trat der Wohltäter nicht selbst in Erscheinung, und es war auch kein Gold im Spiel.

"Wir freuen uns riesig": Diakonie-Pastor Rainer Müller-Brandes mit dem Goldbarren. Quelle: Diakonie Hannover

Bei der Diakonie hat die Frau mit dem Goldbarren jedenfalls für eine erhöhte Ausschüttung von Glückshormonen gesorgt. „Wir sind total überrascht und freuen uns riesig“, sagt Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes. „Wir danken der anonymen Spenderin für die unglaubliche Wertschätzung unserer Arbeit mit den wohnungslosen Menschen.“

Geld soll für Gesundheitsversorgung eingesetzt werden

Das Geld soll nun ganz im Sinne der großen Unbekannten verwendet werden. „Wir werden es für die medizinische Versorgung von Obdachlosen und für ihre weitere Unterstützung einsetzen“, sagt Müller-Brandes, „da wird es sehr dringend benötigt.“ Im Kontaktladen Mecki am Raschplatz gibt es eine medizinische Grundversorgung für Menschen, die auf der Straße leben. Eine ausgebildete Krankenschwester versorgt die Obdachlosen dort mit Verbandszeug und Medikamenten. Der Erlös des Goldbarrens – eine der größten Spenden in der Geschichte des Diakonischen Werks – soll dieser Arbeit zu Gute kommen.

Für Rainer Müller-Brandes selbst fällt das unverhoffte Geschenk mit seinem Abschied vom Diakonischen Werk zusammen: Am 6. September wird er um 10 Uhr mit einem Gottesdienst vor der Marktkirche verabschiedet, im Oktober tritt er sein neues Amt als Stadtsuperintendent an.

Von Simon Benne