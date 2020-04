Die Baulücke im östlichen Teil der Scheidestraße in Hannover-Kleefeld wird so schnell wohl nicht verschwinden. Grund in das Gezerre um diverse Grundstücke. Ein Lehrter Bauunternehmen will dort Mehrfamilienhäuser errichten – aber erst, wenn ihm auch Nachbarhäuser gehören. Doch ein Konkurrent war schneller.