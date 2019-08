Hannover: Unbekannte attackieren und überfallen 27-Jährigen

Hannover

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Raubüberfall in der Oststadt von Hannover geben können. In der Nacht zu Donnerstag wurde ein 27-Jähriger an der Berliner Allee in Höhe des Volgerswegs attackiert und überfallen. Die Täter erbeuteten Bargeld aus dem Portemonnaie und ein Smartphone.

Der Überfall ereignete sich gegen 1.45 Uhr, als der junge Mann auf dem Heimweg war. Drei Unbekannte griffen den 27-Jährigen an und schlugen ihn nieder. Als das Opfer am Boden lag, entrissen ihm die Angreifer das Geld und das Samsung-Handy. Danach ergriffen die Drei die Flucht und ließen den Leichtverletzten zurück.

Es gibt keine Täterbeschreibung

Die Polizei sucht nun nach den Angreifern, hat allerdings ein Problem: „Aktuell liegt keine Beschreibung von ihnen vor“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse. Sollten allerdings Zeugen drei Männer an der Berliner Allee oder im näheren Umfeld gesehen haben, können sie sich unter der Rufnummer (0511) 109 27 17 an die Polizei wenden.

Von Peer Hellerling