Hannover

Bislang unbekannte Täter haben in Hannover-Badenstedt in der Nacht zu Sonnabend drei hochwertige Motorräder aus einer Garage gestohlen. Bei allen drei Maschinen handelt es sich um sogenannte Cruiser. Gestohlenen wurde laut Polizei unter anderem ein auch auffälliges Harley-Davidson-Gespann. Um die Täter zu ergreifen und den Diebstahl aufzuklären, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gestohlen wurde auch dieses Harley-Gespann. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Anzeige

Anwohnerin beobachtet weißen Transporter mit laufendem Motor

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat auf dem Grundstück eines Garagenhofes am Sternheimweg vermutlich in der Nacht zu Sonnabend zwischen 23.30 und 0.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Anwohnerin in diesem Zeitraum laute Geräusche vernommen und aus dem Fenster geschaut. Dabei habe sie im Garagenhof einen weißen Transporter mit eingeschaltetem Licht und laufenden Motor beobachtet. Die Zeugin kümmerte sich jedoch nicht weiter darum. Am Sonntagmorgen erst bemerkten die 63 und 68 Jahre alten Eigentümer der Motorräder das aufgehebelte Tor der zuvor verschlossenen Garage sowie den Diebstahl von drei Maschinen. Sie alarmierten die Polizei.

Die aktuellsten Polizeimeldungen lesen Sie hier.

Gestohlen wurde auch diese Kawasaki EN 500. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Die Ermittler suchen nun nicht nur die bislang unbekannten Täter, sondern auch drei auffällige Cruiser. Unter anderem entwendeten die Täter ein schwarzes Harley-Davidson-XLH-Gespann mit einem auffälligen Beiwagen, eine frostblaue BMW R1200C sowie ein schwarzes Motorrad vom Typ Kawasaki EN 500.

Gestohlen wurde auch diese BMW R1200C. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Gesamtschaden beträgt rund 25.000 Euro

Den Wert der gestohlenen Maschinen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl oder den Tätern werden unter Telefon (0511) 1095555 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez