Hannover

Die Suche nach zwei Menschen, die Sonntagnacht auf einen stehenden Güterzug geklettert sein sollen, hat den Bahnverkehr im Hauptbahnhof Hannover für mehr als eine Stunde lahmgelegt. Es häuften sich Verspätungen von fast fünf Stunden an. Die Bundespolizei setzte sogar einen Hubschrauber ein, um die Unbekannten ausfindig zu machen. Trotz all der Mühen blieb die Suche allerdings erfolglos – die Beamten fanden am Ende lediglich Spuren, die auf die Gesuchten hindeuteten.

Bahnverkehr zur Sicherheit eingestellt

Der Bahnverkehr wurde gegen 22.40 Uhr eingestellt. „Zwei Vermummte sollten sich auf den Puffern zwischen zwei Waggons befinden“, sagt Bundespolizeisprecher Detlef Lenger. „Gerade jetzt im Sommer kann es immer wieder vorkommen, dass jemand auf einen stehenden Zug aufspringt.“ Dabei handle es sich meist um Diebe oder Graffiti-Sprayer.

Der Güterzug stand auf Gleis 4, aus Sicherheitsgründen musste der Bahnverkehr auch auf den benachbarten Gleisen eingestellt werden. Lenger: „Der Zug wurde umgehend auf der gesamten Länge kontrolliert.“ Außerdem überprüften die Beamten die Überwachungskameras. Die Landespolizei wiederum suchte das Gebiet entlang der Gleise rund um Ludwig- und Herschelstraße ab. Weil das alles jedoch kein Ergebnis brachte, setzte die Bundespolizei einen Hubschrauber ein, der ab etwa 23 Uhr den gesamten Containerzug zweimal überflog.

Polizei entdeckt verdächtige Spuren

Erst ganz zum Schluss entdeckten die Beamten einen Schuhabdruck am letzten Waggon, der möglicherweise von einem der Gesuchten stammt. Als aber auch bei der erneuten Suche niemand entdeckt wurde und auch sämtliche Schlösser an den Wagen in Ordnung waren, konnte der Zugverkehr gegen 23.50 Uhr wieder rollen. Insgesamt waren laut Bahn 25 Züge betroffen, die zusammen Verspätungen von 275 Minuten angehäuft hatten.

Von Peer Hellerling