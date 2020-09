Hannover

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen Nazi-Schmierereien an der ehemaligen Notunterkunft am Burgweg. Unbekannte haben an der einstigen Paul-Dohrmann-Schule mehrere Hakenkreuze an Wände und auf den Boden gesprüht, ein Zeuge hatte die Graffiti am späten Freitagabend entdeckt. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Der oder die Täter schmierten am Burgweg insgesamt drei Hakenkreuze, dazu noch die Buchstaben „AS“. Wofür diese Initialen stehen, ist laut Polizei zurzeit unbekannt. Ein Fußgänger hatte die rassistischen Graffiti am Freitag gegen 23.50 Uhr entdeckt und umgehend den Notruf gewählt. „Er gab an, dass sie gegen 22.30 Uhr noch nicht da waren“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Die Polizei bittet unter Telefon (05 11) 109 55 55 um Hinweise.

Unterkunft auf kontaminiertem Boden

Das Hakenkreuz vor dem Eingang ist mittlerweile mit einem weißen Herz übermalt worden. Die einstige Förderschule wurde von der Stadt in den vergangenen Jahren als Notunterkunft für Obdachlose aus Südosteuropa genutzt. Im August wurde bekannt, dass die Verwaltung offenbar wissentlich jahrelang Roma-Familien auf dem kontaminierten Gelände untergebracht hatte.

Von Peer Hellerling