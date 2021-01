Hannover

Unbekannte haben einen Streifenwagen der Polizei Hannover im Stadtteil Sahlkamp mit einem mutmaßlich illegalen Böller so stark beschädigt, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Ein 25 Jahre alter Polizeikommissar war am Sonnabend gegen 22.30 Uhr gemeinsam mit seiner ein Jahr jüngeren Kollegin zu einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Elmstraße gerufen worden. Während sie in dem Geschäft noch mit der Aufnahme des Falls beschäftigt waren, hörten die Beamten von draußen gegen 22.50 Uhr einen lauten Knall. Auf dem Parkplatz des Supermarktes stellten die Polizisten fest, dass ihr VW-Bus T5 mutmaßlich durch einen illegalen Böller beschädigt worden und nicht mehr einsatzbereit war. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.

Zeugen hatten eine Gruppe jugendlicher beobachtet, die sich nach der Explosion von dem Parkplatz entfernte. Ob einer aus dieser Gruppe etwas mit der Tat zu tun hat, ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

