Hannover

Die Tatorte liegen allesamt entlang der Badenstedter Straße: Die Polizei Hannover und Anwohner suchen seit Monaten einen Unbekannten, der geparkte Autos zerkratzt. Ein genaues Muster ist nicht erkennbar, außerdem trifft es die verschiedensten Marken und Typen. Ein Besitzer ist nun endgültig genervt, sein Wagen war schon fünfmal betroffen – zuletzt am vergangenen Wochenende. Nun bietet er eine Belohnung für den entscheidenden Hinweis.

„Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe“, sagt der Senior. Allein er kenne zwei weitere Betroffene. Seinen Namen möchte der Mann allerdings nicht nennen. Die Serie begann im Frühjahr 2020. Damals fuhr der Anwohner noch ein Renault-Cabrio, das Auto stand immer im Bereich Paulingstraße. „Einmal waren die Reifen zerstochen, dann der Lack zerkratzt“, sagt der Betroffene. Was zuerst passierte, weiß er gar nicht mehr genau. Ruhe war nur in den wenigen Monaten, als er den Renault verkauft hatte und sein Mercedes noch nicht da war.

Polizei: Mindestens zehn zerkratzte Autos

Der VW Polo einer Nachbarin des Seniors ist mittlerweile auf beiden Seiten total zerkratzt. Die Halterin hat aufgegeben, den Wagen zu reparieren. Quelle: Frank Tunnat

Anzeige habe er anfangs noch nicht erstattet. Doch beim dritten Vorfall war es dann doch genug: „Ich habe es jedes Mal reparieren lassen, auf dass es kurz darauf wieder zerkratzt wird.“ Und der Senior ist nicht allein. Auf dem Abschnitt zwischen Am Soltekampe und Paulingstraße traf es unter anderem die Halter von einem Hyundai, Audi, VW Golf und VW Polo. Die Besitzerin des Polo lasse ihren Wagen schon gar nicht mehr wieder herrichten, inzwischen sind beide Seiten komplett verunstaltet.

Auf Anfrage berichtet die Polizei von zwei größeren Vorfällen. Am 10. April 2020 seien vier Taten entlang der Badenstedter Straße angezeigt worden. Sechs Fahrzeuge waren es dann sogar am 12. September dieses Jahres im selben Abschnitt – inklusive zweier Autos an der Paulingstraße. Darunter war auch der silberfarbene Mercedes des Seniors. Innerhalb der folgenden Wochen ließ er ihn neu lackieren. Und besonders dreist: „Am vergangenen Sonntag wurde er dann wieder zerkratzt“, berichtet der Anwohner. Diesen Fall will der Mann ebenfalls zur Anzeige bringen, auch wenn alle anderen Fälle bislang ergebnislos eingestellt wurden.

Autobesitzer lobt Belohnung aus

Laut Polizei beschränken sich die Taten ausschließlich auf die Badenstedter Straße zwischen Am Soltekampe und Paulingstraße. Quelle: Frank Tunnat

Der Betroffene hat lange für den Mercedes gespart. „Ich habe dafür extra vor drei Jahren mein Motorrad verkauft.“ Er habe nicht viel Geld und legt es beiseite, wo es nur geht. „Ich rackere wie ein Pferd und spare wie verrückt.“ Doch anstatt etwas Schönes davon kaufen zu können, gehe immer alles für das Lackieren drauf. Jedes Mal komme ein vierstelliger Betrag zusammen. Und das ist nur eins der vielen Autos. Wie hoch der Gesamtschaden inzwischen ist, kann die Polizei nicht beziffern.

Aber: „Angesichts der räumlichen und zeitlichen Nähe gehen wir von einem Zusammenhang aus“, sagt Sprecherin Natalia Shapovalova. Hinweise gibt es indes keine. Auch die Betroffenen wissen nicht, wer hinter den Taten stecken könnte. Völlig genervt hat sich der Mercedes-Fahrer jetzt entschieden, eine Belohnung von 300 Euro für den entscheidenden Tipp auszuloben – anstatt das Geld wieder beim Lackierer zu lassen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Von Peer Hellerling