Hannover

Auf der Bundesstraße 217 bei Hannover-Wettbergen sind am Mittwochabend in Höhe des Abzweigs zur Hauptstraße zwei Autos zusammengestoßen. Nach ersten Informationen wurde dabei mindestens ein Mensch verletzt, der in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Möglicherweise geschah der Unfall beim Abbiegen. Ein grauer Skoda steht quer auf der Bundesstraße, eine Mercedes A-Klasse wurde bei dem Zusammenstoß in den Graben neben der Fahrbahn geschleudert.

Die B 217 musste für mehr als eine Stunde zwischen der Abfahrt zur Hauptstraße und Treskowstraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde während der Bergungsarbeiten durch Wettbergen geleitet, dort kam es deshalb zu Behinderungen und Staus.

Von pah