Hannover

Nach einem Unfall zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und einem Autofahrer am Mittwochabend in der Nähe der Oper sucht die Polizei nach Zeugen. Der 44-jährige Scooter-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die beiden Beteiligten hatten den Unfallhergang unterschiedlich geschildert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 47-Jähriger gegen 18 Uhr in seinem Audi A4 Avant auf der Ständehausstraße aus Richtung Rathenaustraße kommend. Beim Abbiegen nach rechts in die Luisenstraße kollidierte das Auto mit dem 44-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Mann wollte ebenfalls in die Luisenstraße abbiegen. Er trug eine auffallend gelbe Sicherheitsjacke und kam aus Sicht des Autofahrers von links.

Woher kam der E-Scooter-Fahrer?

„Unklar ist aufgrund verschiedener Schilderungen, ob er vor dem Zusammenstoß auf dem Radfahrstreifen der Ständehausstraße aus Richtung der Georgstraße kommend oder auf dem gegenüberliegenden Gehweg beziehungsweise in der Fußgängerzone vom Kröpcke kommend fuhr“, sagt Jessika Niemetz von der Polizei Hannover. E-Scooter-Nutzerinnen und -Nutzer dürfen grundsätzlich dieselben Verkehrsflächen wie Radfahrerinnen und Radfahrer nutzen.

Lesen Sie auch Hannover: Nachtfahrverbot für E-Scooter? Politik will strengere Regeln

Der 44-Jährige musste infolge des Zusammenstoßes vor Ort sowie in einer Klinik behandelt werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Wo genau kam der Rollerfahrer her? Welchen Weg benutzte er vor dem Zusammenstoß? Zeugen können sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 1091888 melden.

Von Manuel Behrens