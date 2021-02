Hannover

Das hannoversche Unternehmen Smartsteuer bietet seit 2006 Software-Lösungen für Menschen, die ihre Steuererklärung Schritt für Schritt selbst erstellen möchten. Dieser Service kostet eine Gebühr samt Mehrwertsteuer. Als die Bundesregierung im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise die Mehrwertsteuersenkung beschloss, bot Geschäftsführer Björn Waide seinen Kunden an, auf die Weitergabe der Steuersenkung zu verzichten. „Den Kunden wurde angeboten, die drei Prozent Steuersenkung zu spenden.“ Das Ergebnis überraschte die Unternehmer selbst. Denn über die Idee kamen 85.000 Euro zusammen, die nun an den Kinderschutzbund, Ärzte ohne Grenzen und die neue Initiative #CoronaKünstlerhilfe von Benjamin Klein gespendet werden.

Hilfe für Menschen in Kurzarbeit

Waide dankte den Kunden für die Spendenbereitschaft und plant schon eine neue Idee. Im April 2020 seien in Deutschland etwa sechs Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit gewesen. Die Hälfte von ihnen müsste nun überhaupt erstmalig eine Steuererklärung abgeben. Waides Unternehmen möchte nun eine schnelle, digitale Steuerhilfe für Menschen in Kurzarbeit anbieten.

Von Jan Sedelies