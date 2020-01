Hannover

Einen stärkeren Bezug zur Praxis und eine breitere Auswahl bei der Jobsuche, das verspricht ein Ausbildungsverbund für Pflegeberufe, den die Fachschulen der Sozialunternehmen Bethel im Norden, Dachstiftung Diakonie, Diakovere und das Kinderkrankenhaus Auf der Bult am Freitag in Hannover vorgestellt haben. „Gemeinsam ermöglichen wir den Auszubildenden eine fundierte Ausbildung und garantieren alle Pflichteinsätze“ in der Ausbildungszeit, sagte Christian Sundermann von der Geschäftsführung Bethel im Norden.

Für die Ausbildung im Pflegebereich gibt es eine neue gesetzliche Grundlage: Seit Anfang des Jahres müssen Azubis nicht mehr gleich entscheiden, ob sie anschließend als Gesundheits- und Krankenpflegerin, Altenpflegerin oder Kinderkrankenschwester arbeiten möchten.

„Durch unsere Vielfalt in diesem Ausbildungsverbund finden junge Menschen ausgezeichnete Chancen zur persönlichen und vor allem beruflichen Weiterentwicklung“, sagte der Chef des Kinderkrankenhauses Auf der Bult, Thomas Beushausen. Der Ausbildungsverbund hat unter ausbildungsverbund-pflege-hannover.de eine Internetseite eingerichtet, in Kürze sollen Fragen von Interessenten in einem Koordinierungsbüro beantwortet werden.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein