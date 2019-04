Hannover

Die Ursache für den Kellerbrand am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Charlottenstraße in Linden-Süd ist nicht mehr feststellbar. „Nach der Untersuchung am Montag hält die Kriminalpolizei sowohl einen technischen Defekt an der Elektroinstallation als auch Brandstiftung für möglich“, sagt Behördensprecher Thorsten Schiewe. Der Kellerbrand zerstörte Hausrat und die Versorgungsleitungen, weshalb die Bewohner vorerst bei Verwandten und Bekannten unterkommen. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, Menschen wurden nicht verletzt.

Zur Galerie Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Feuer in Hannover-Linden ausgerückt. In einem Gebäude an der Charlottenstraße brennt ein Keller.

Von pah