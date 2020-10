Hannover

Den Vereinsvorsitz beim Turnerbund (TB) Stöcken wollte Ursula Sievert nur für kurze Zeit übernehmen. „Ich wollte die Stelle so lange besetzen, bis ich einen geeigneten Ersatz für meinen Vorgänger finde“, sagt sie belustigt. „Dann hat sich aber alles ganz anderes entwickelt.“ Jetzt gibt die Rentnerin den TB-Vorsitz ab. Nach 25 Jahren.

Dem Unkraut und den Enkeln widmen

„Es wird Zeit“, sagt Sievert entschlossen. Nach all den Jahren sei nun der richtige Moment gekommen, sich auch mal dem Unkraut im eigenen Garten zu widmen – und natürlich ihren Enkelkindern. An die 25 Jahre Vereinsvorsitz denke sie allerdings mit Freude zurück. „Es war ein Auf und Ab, das mir auch mal schlaflose Nächte bereitet hat“, gibt Sievert zu und meint damit den Bau der vereinseigenen Sporthalle. Nachdem der Hype um Boris Becker, Steffi Graf & Co. abebbte, halbierte sich auch die Tennissparte des Vereins – die Finanzierung der Halle wurde immer schwieriger. „Doch mit gemeinsamen Kräften haben wir das gemeistert“, erzählt die scheidende Vorsitzende. Die Teamarbeit der letzten Jahre hebt Sievert immer wieder hervor. „Die vielen Herausforderungen gemeistert zu haben ist sicher nicht nur mein Verdienst.“

40 Jahre aktive Korbballerin

Für ihre ehrenamtliche Arbeit wurde Sievert immer wieder geehrt. Neben dem Bürgerpreis des Bezirksrats Herrenhausen-Stöcken erhielt sie vom Landesportbund Niedersachsen die niedersächsische Sportmedaille und zuletzt die goldene Ehrennadel. „Kinder und Jugendliche an den Sport heranzuführen liegt mir besonders am Herzen“, verrät Sievert. Sie selbst wisse aus Erfahrung, wie der Sport das Leben bereichern könne. Etwa 40 Jahre lang spielte sie aktiv Korbball und war selbst Leiterin der Sparte. Bis die Gelenke schließlich nicht mehr mitmachten, verfolgte Sievert ihr Hobby mit großem Ehrgeiz. „In dieser Zeit habe ich auch gelernt, wie wichtig Vereine sind“, sagt die Rentnerin. „Es braucht einfach Leute, die organisieren und sich gemeinsam einsetzen.“

Chorsingen ist Traum geblieben

Schließlich wurde Sievert selbst eine von denen, die sich einsetzen – das hat sie vor allem Zeit gekostet. Die Ruhe des Rentenalters für die Vereinsarbeit aufgegeben zu haben bereue sie aber nicht – ganz im Gegenteil. Nur eine Sache ärgere Sie: „Dass ich nie einem Chor beigetreten bin, weil ich die Vereinsarbeit oft vorne angestellt habe, finde ich ein wenig schade.“ Heute sei ihre Stimme nicht mehr „chortauglich“. Immerhin: So bleibt nun mehr Zeit für Gartenarbeit und Enkel.

Von Nina Hoffmann