Hannover

Mit einer Fotodokumentation über Familien, die ein Kind verloren haben, hat die hannoversche Fotostudentin Stefanie Silber den diesjährigen VGH-Fotopreis gewonnen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und gilt bundesweit als eine der angesehensten Preise für das Genre.

Sternenkinder als Fotothema

Der Tod eines Kindes vor der Geburt, währenddessen oder kurz danach gilt vielfach immer noch als Tabu. Oft fühlen sich Betroffene mit ihrem Schmerz allein gelassen. Die 1975 geborene Dokumentarfotografin Silber hat betroffene Familien begleitet und einfühlsame Bilder eingefangen. „Laute Stille“ heißt ihre Arbeit über die Angehörigen der sogenannten Sternenkinder.

In der Begründung zum Preis heißt es, Silber wolle mit den Bildern versuchen, das „in der Gesellschaft weitgehend versteckte Thema, das dennoch im Alltag vieler Familien präsent ist, behutsam zur Sichtbarkeit zu verhelfen“.

Zur Galerie „Laute Stille“: Das sind die Sternenkinder-Bilder von Stefanie Silber, mit denen sie den VGH-Fotopreis 2021 gewonnen hat.

Die Fotostudentin berät seit 2010 Bestatterinnen und Bestatter in Gra­fik­de­sign und Fo­to­gra­fie sowie seit 2020 auch dar­in, wie die­se „Ster­nen­kin­der­“-Fa­mi­li­en be­glei­ten kön­nen. Die gelernte Buchgrafikerin und -händlerin lebt in Hamburg und hat sich mit 39 Jahren entschieden, das Fotostudium in Hannover aufzunehmen. Ihre Arbeiten sind bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Der VGH-Fotopreis wird seit 2008 ausschließlich an Studierende des hannoverschen Hochschulstudiengangs Fotojournalismus und Dokumentarfotografie vergeben. 30 Studenten und Studentinnen hatten sich diesmal beworben. Lobende Erwähnungen gab es für Anna Fritsche, Helena Lea Manhartsberger, Malte Radtki, Aristidis Schnelzer und Ole Witt.

Die Preisverleihung ist für den 1. Dezember um 19 Uhr in der Südstädter GAF-Galerie für Fotokunst geplant. Dann beginnt dort auch die Ausstellung der prämierten Bilder.

Von Conrad von Meding