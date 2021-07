Hannover

Man erkennt das Original vor allem an der geteilten Frontscheibe: Die Rede ist vom VW-Bulli – ein Fahrzeug, das in der Vergangenheit vor allem Zeichen des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg und Symbol der Hippiebewegung war und noch immer von vielen wertgeschätzt wird. Im kommenden Jahr bekommen Liebhaber die Gelegenheit, sich den Bulli in all seinen Varianten anzuschauen. Denn dann lädt Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) vom 15. bis zum 17. Juli erneut zu einem dreitägigen Festival auf das Messegelände ein.

Vom ersten Bulli bis zum ID.Buzz

Auf dem Areal erwarten die Veranstalter VW-Busse aller Generationen und aus der ganzen Welt. Die Gäste werden historische Ausgaben des Kultautos zu sehen bekommen, aber ebenso den neuen ID.Buzz. Bei dem vollelektrischen Fahrzeug handelt es sich um die neuste Variante in der Bulli-Familie. Auch ein Bulli-Konvoi, bei dem Interessierte die Fahrzeuge außerhalb des Messegeländes sehen können, ist geplant.

Bullis, so weit das Auge reicht: Im Juli 2022 lädt Volkswagen Nutzfahrzeuge nach 2007 erneut auf das Messegelände ein. Quelle: VWN

Das Festival ist nicht das erste seiner Art. Schon 2007 hatte VWN anlässlich des 60. Geburtstags des Bullis auf das Messegelände eingeladen. Damals hatte man mit etwa 30.000 Gästen gerechnet, am Ende war die Resonanz mit 60.000 Besucherinnen und Besuchern überwältigend. Das Programm umfasste unter anderem zwei Bühnen und 32 Stände. Zeitzeugen berichteten in Interviews über die Geschichte des Bullis, Konzerte untermalten das Fest musikalisch. Zudem waren knapp 5000 Bullis aus mehr als 20 Ländern auf dem Westparkplatz zusammengekommen.

Die Vorfreude ist bereits groß

„Unsere treuen VW-Bus-Fans warten schon lange auf ein Revival des Treffens von 2007“, sagt der VWN-Vorstandsvorsitzende Carsten Intra. Dieser Eindruck bestätigt sich auch auf Facebook, wo VWN zunächst in der Gruppe „Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer“ einen Kalendereintrag für 2022 vorgenommen hatte, ohne diesen weiter zu erläutern. „Bitte so ein Treffen wie 2007 in Hannover“, kommentierte etwa ein Nutzer.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inwiefern die zweite Auflage des Bulli-Festivals der Premiere ähneln wird, ist allerdings noch unklar. Das Festivalgelände sei gebucht, um den Jahreswechsel würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit bekommen, sich einen Stellplatz für ihren VW-Bus online zu reservieren, teilt VWN mit. Weitere Details will das Unternehmen im Herbst bekannt geben.

Von Thea Schmidt