Hannover

Mit 79 Jahren ist in der vergangenen Woche der ehemalige Werksleiter von VW Nutzfahrzeuge (VWN), Bodo Denker, gestorben. In Hannover ist er auch wegen seines Engagements für den Netzwerkverein Civilia bekannt, den er 1997 mitbegründet hat und dessen Vorsitzender er bis 2011 war. Für diesen Einsatz wurde Dencker 2009 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik verliehen. Der Verein setzt sich die Stärkung der Zivilgesellschaft ein. Zahlreiche Unternehmen stellen dazu Mitarbeiter frei, die sich bei Netzwerktreffen austauschen.

Dencker, der von 1973 bis 1984 und von 1989 bis 1992 das Bulli-Werk in Stöcken leitete, gilt als Wegbereiter der eigenständigen VW-Marke Nutzfahrzeuge. „ Dencker der Vordenker“ heißt es deshalb auch liebevoll in der aktuellen Ausgabe der Werkzeitung. Der Anlass: „Werkleiter-Legende“ Dencker hatte jüngst seine Abiturklasse von 1957 eingeladen, „sein Werk“ zu besichtigen, und staunte beim Rundgang selbst über die Neuerungen am Standort.

Er hinterlässt seine Ehefrau und zahlreiche Angehörige. Die Trauerfeier findet an diesem Freitag in der Kreuzkirche statt.

Von Conrad von Meding