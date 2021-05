Hannover

Als sein Sohn Ulrich geboren wurde, war er dabei. Ende der Siebzigerjahre war das noch nicht selbstverständlich. Ein paar Jahre zuvor, als Ulrichs ältere Schwestern zur Welt kamen, waren die Kreißsäle für werdende Väter noch tabu. „Meine Töchter bekam ich dort nur durch eine Glasscheibe zu sehen“, sagt Hermann Haarmann. Schon in solchen Details spiegelten sich die Rollenmuster, die damals vom ersten Atemzug an galten – und die erst allmählich ins Wanken gerieten.

Der pensionierte Lehrer, heute 81 Jahre alt, sitzt daheim auf der Terrasse in Laatzen. Sein Sohn Ulrich ist mittlerweile selbst Vater von zwei Söhnen. Die Sonne scheint, die Männer nippen bei diesem Drei-Generationen-Treffen an der Apfelschorle, während der neunjährige Bastian und der siebenjährige Nils den nahen Kirschbaum erklimmen. Opas Garten ist für sie vertrautes Terrain.

„Mich hat nie jemand komisch angeguckt“: Hermann Haarmann zog schon vor 40 Jahren mit dem Kinderwagen durchs Viertel. Quelle: Samantha Franson

„Ulrich war ein pflegeleichtes Kind“, sagt Hermann Haarmann. Er konnte als Lehrer an der Berufsschule damals teils nachmittags unterrichten, seine Frau arbeitete als Grundschullehrerin an drei Tagen in der Woche. Er in Vollzeit, sie in Teilzeit.

Der Opa wuchs selbst vaterlos auf

In ihrem Freundeskreis blieben Frauen damals oft ganz daheim, wenn die Kinder klein waren. Das System war darauf ausgerichtet; die Kitas boten oft nur ein paar Stunden Betreuungszeit am Tag an. Die Haarmanns konnten es anders machen, weil sie Hilfe von den Eltern seiner Frau bekamen. Und weil Hermann Haarmann als Vater schon damals Windeln wechselte und mit dem Kinderwagen durchs Viertel schob. „Das war seinerzeit noch die große Ausnahme“, sagt er.

Vater und Sohn: Hermann Haarmann um 1979 mit seinem Sohn Ulrich. Quelle: privat

Sein eigener Vater war 1943 im Krieg umgekommen, Hermann Haarmann war vaterlos aufgewachsen – und hatte folglich kein männliches Rollenmodell im Kopf, von dem er sich erst hätte emanzipieren müssen. „Wenn es Herausforderungen gab, mussten die irgendwie gelöst werden“, sagt der Mathematiker nüchtern. Ihm stand kein Macho-Dünkel im Wege, wenn es galt, Fläschchen zu geben. „Mir hat es Spaß gemacht, mich um die Kinder zu kümmern“, sagt er, „und mich hat da auch nie jemand komisch angeguckt.“

„Ich habe immer gute Antworten bekommen“: Ulrich Haarmann (rechts) mit seinem Vater Hermann und seinen Söhnen Bastian und Nils. Quelle: Samantha Franson

Heute ist Deutschland etwa so weit, wie die Haarmanns vor 40 Jahren waren. Im Jahr 2019 waren laut Statistischem Bundesamt rund 75 Prozent der Mütter mit Kindern unter 18 Jahren erwerbstätig. Die Quote ist seit 2009 (66,7 Prozent) zwar kontinuierlich gestiegen, doch bei Männern liegt sie konstant bei etwa 90 Prozent. Und während 66 Prozent aller erwerbstätigen Mütter in Teilzeit arbeiten, sind es bei den Vätern nur 6 Prozent.

Kinder sind oft noch immer Müttersache

Noch immer ist es so, dass Väter deutlich seltener als Mütter eine berufliche Auszeit zur Kinderbetreuung nehmen, auch wenn ihr Anteil langsam wächst. Im Jahr 2020 bezogen 1,4 Millionen Frauen Elterngeld und nur 462.000 Männer. Und während Frauen im Schnitt 14,5 Monate lang Elterngeld bekamen, bezogen Männer es nur 3,7 Monate lang. Mit anderen Worten: Allen hehren Bekundungen zum Trotz ist Kindererziehung in den meisten Familien immer noch vor allem Müttersache. Und Experten erwarten, dass Corona die traditionellen Rollenbilder wieder verfestigen wird.

„Ich verbringe möglichst viel Zeit mit meinen Kindern“: Ulrich Haarmann. Quelle: Samantha Franson

„Ich habe als Kind schon wahrgenommen, dass meine Eltern nur jeweils den halben Tag weg waren“, sagt Ulrich Haarmann, „das war bei anderen Vätern anders.“ Wenn der 42-Jährige zurückblickt, spürt man, wie sehr er die Zeit mit seinem Vater genossen hat. „Wir haben immer Ringkämpfe gegeneinander ausgetragen“, erzählt er lachend. Er erinnert sich an das gemeinsame Krökeln, an gemeinsame Fußballspiele. „Sport war immer die Sache meines Vaters, Musik die Sache meiner Mutter“, sagt er. „Ich habe viel von meinem Vater gelernt“, meint er anerkennend, „auf meine Fragen habe ich von ihm immer gute Antworten bekommen.“

Gemeinsame Aktivitäten: Hermann Haarmann und sein Sohn Ulrich Anfang der Achtzigerjahre. Quelle: privat

Diverse Studien belegen, wie wichtig eine enge Beziehung zum Vater für die Entwicklung von Kindern ist. Das Vatersein hat eine gesellschaftliche Aufwertung erlebt. Rund 69 Prozent der jüngeren Väter sagen heute, dass sie sich mehr als ihre eigenen Väter an der Erziehung der Kinder beteiligen – und sie erleben dies überwiegend auch als persönlichen Gewinn.

„Wichtigste Tage meines Lebens“

Ulrich Haarmanns Söhne kamen 2011 und 2014 zur Welt. „Das waren die wichtigsten Tage meines Lebens“, sagt der 42-Jährige. Dass er im gleichen Maße wie seine Frau für die Kinder zuständig sein würde, war für den Politik- und Umweltwissenschaftler selbstverständlich: „Für uns war immer klar, dass wir es so weit wie möglich paritätisch machen würden“, sagt er.

Gleichberechtigte Erziehung ist für die meisten Paare heute das Idealbild. Gelebte Realität ist sie jedoch oft nicht. Laut dem „Väterreport“ des Bundesfamilienministeriums wünschen sich 52 Prozent der Väter, die Kinder paritätisch zu erziehen, doch tatsächlich tun dies nur etwa 18 Prozent.

Drei Generationen im Garten: Hermann Haarmann mit seinem Sohn Ulrich und dessen Söhnen Bastian und Nils. Quelle: Samantha Franson

Wo sie es tun, werden die Erwerbsbiografien auch der Männer unübersichtlich: Ulrich Haarmann ging selbst für einige Monate in Elternzeit, zwei Jahre lang war er nur zu 50 Prozent berufstätig. Er verhehlt nicht, dass er in dieser Phase schon gerne mehr gearbeitet hätte. „Aber das war damals nicht möglich“, sagt er. Dennoch möchte er seinen intensiven Einsatz als Vater nicht missen. „Ich hatte mir vorgenommen, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, und das tue ich auch“, sagt er zufrieden.

Kinder profitieren von Vätern

Inzwischen haben beide Elternteile ihre Arbeitszeit etwas reduziert, für die Jungen sind sie gleichermaßen zuständig. „Ich hatte immer verständnisvolle Vorgesetzte“, sagt Ulrich Haarmann, „sonst wären wir schnell an Grenzen gestoßen.“ Bei alledem wachsen seine Söhne doch anders auf als er selbst. Beide besuchen eine Ganztagsschule. „Sie nachmittags zu ihren Hobbys zu fahren, wie es bei uns früher üblich war, könnten wir nicht organisieren“, sagt Ulrich Haarmann.

Die Jungen sind unterdessen vom Kirschbaum geklettert, jetzt gibt es Kekse auf der Terrasse. Fragt man sie, berichten sie kauend, dass sie mit ihrem Vater ganz andere Dinge unternehmen als mit ihrer Mutter: „Mama liest uns vor, und sie arbeitet mit uns im Garten“, sagt Bastian. Aber, ganz wichtig: „Mama spielt kein Fußball, Papa schon.“ So profitieren die Kinder von beiden Elternteilen auf verschiedene Weise.

Die Großeltern helfen gern: Hermann und Ulrich Haarmann im Garten. Quelle: Samantha Franson

Die Großeltern unterstützen die mittlere Generation. Wenn Corona es zulässt, holen Hermann und seine Frau Heidi Haarmann die Kinder regelmäßig von der Schule ab – und die beiden sind gerne bei ihnen. Auch, weil für sie bei den Großeltern manches erlaubt ist, was sie bei den Eltern nicht dürfen. „Wenn es um Regeln geht, legt Opa eine lässige Souveränität an den Tag“, sagt Ulrich Haarmann diplomatisch. Da dürften die Jungen lange fernsehen, und manchmal gebe es vorm Schlafengehen noch Süßigkeiten. „Opa nascht ja selbst nachts am Kühlschrank!“, ruft Nils, und Opa lächelt, statt dies zu dementieren.

„Die Unterstützung durch meine Eltern ist eine große Hilfe“, sagt Ulrich Haarmann. Und auch für Hermann Haarmann ist der Einsatz als Großvater gewissermaßen die Krönung väterlicher Pflichten. Andere Männer in seinem Alter bedauern es manchmal, dass sie früher kaum Zeit für ihre Kinder hatten. Sie trauern versäumten Chancen hinterher, verpassten Erlebnissen, die sich nicht mehr nachholen lassen. „Das ist bei mir nicht so“, sagt Hermann Haarmann. Er wirkt dabei wie jemand, der weiß, dass er etwas richtig gemacht hat.

Von Simon Benne