Hannover

Offiziell ist das erste und bislang einzige Corona-Testzentrum in Vahrenheide noch gar nicht eröffnet. Anwohnerin Angelina Kostic steht am Vahrenheider Markt trotzdem schon für einen Schnelltest an. Sie will endlich freier in Geschäfte gehen können. „Ohne die Tests komme ich doch nirgendwo rein“, sagt die 43-Jährige. „Außerdem möchten wir hier im Stadtteil doch auch gerne überprüfen können, ob wir gesund sind oder nicht“.

Sozial benachteiligte Quartiere gelten als besonders gefährdet

Genau das war bislang in Stadtteilen wie Vahrenheide oder Sahlkamp, in denen viele sozial benachteiligte Menschen wohnen, kaum möglich: Es gab keine Testzentren, keine Impfangebote und zu wenig Informationen über die Pandemie. Das war umso bedrückender, weil mittlerweile als sicher gilt, dass Quartiere mit einem hohen Armutsanteil und mit beengten Wohnverhältnissen besonders gefährdet sind.

Auch Oberbürgermeister Belit Onay ließ sich testen. Quelle: Rainer Droese

Dass es jetzt am Vahrenheider Markt ein Schnelltestangebot gibt ist, ist – überraschend genug – keinem kommerziellen Anbieter, sondern einer privaten Initiative zu verdanken. Initiiert hat es der hannoversche Mediziner Wjahat Ahmed Waraich. Er wird es auch betreiben und hat sich dafür vier Monate von seinem Arbeitgeber freistellen lassen. Waraich, eigentlich Gynäkologe am Klinikum Region Hannover, ist im Sahlkamp aufgewachsen und lebt immer noch dort. Der 33-Jährige ist auch Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Vahrenheide-Sahlkamp und Kandidat für das frei werdende das Amt des Bezirksbürgermeisters in Bothfeld-Vahrenheide.

Bis zu 300 Menschen am Tag können getestet werden

Er hat sich in Sachen Corona-Bekämpfung einiges vorgenommen. Bis zu 300 Menschen am Tag will Waraich in seinem Zelt testen. Und nicht nur das: Mit im Boot ist neben vielen engagierten Bürgern, Stadtteilinitiativen und der Feuerwehr auch Judith Menkens, Leiterin des Pflegecampus in Vahrenheide. Ihre Pflegeschüler sollen künftig mehrsprachig Informationen über Corona verbreiten – und Falschinformationen über das Impfen ausräumen. Denn Impfen will Waraich am Vahrenheider Markt auch, sobald es ausreichend Impfstoff gibt. Auch im Sahlkamp will er schnellstmöglich ein Schnelltest- und Impfzentrum eröffnen. Sobald der Engpass beim Impfstoff überwunden sei, stehe das Impfen auch in Brennpunktquartieren ganz oben auf der Tagesordnung, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Mittwoch bei der offiziellen Eröffnung.

Andrang ist groß

Wie groß der Bedarf ist, zeigte nicht nur die Warteschlange vor den Zelten. Bereits am Montag hatte Waraich eigenen Angaben zufolge bei einem Probelauf 275 Menschen getestet. Der Grund? Das Angebot sei niedrigschwellig und kostenlos. Man könne ohne Termin kommen und brauche weder E-Mail noch Handy-SMS für das Ergebnis. Man bekomme es schriftlich auf Papier. Es würden viele Menschen aus Vahrenheide in den Testzentren in der Innenstadt abgewiesen, schon allein weil sie das Anmeldeprozedere wegen der Sprache nicht verstünden, sagt Waraich. „Jetzt helfen wir uns selber und ändern das hier.“

Von Jutta Rinas