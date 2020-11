Hannover

In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Vahrenheide ist am Freitagmittag aus bislang ungeklärter Ursache eine Küche in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Hannover mitteilt, haben die Mieter mit ihrem umsichtigen Verhalten größere Schäden verhindert. Demnach konnte sich nur deshalb kein dichter Brandrauch in der Wohnung sowie in dem dreigeschossigen Gebäude ausbreiten, weil die Bewohner vor ihrer Flucht ins Freie die Küchentür geschlossen hatten. Deshalb sei der Brand schnell gelöscht und außerdem auch niemand verletzt worden, teilte Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger am Freitagabend mit.

Rettungskräfte der Feuerwehr sind in Vahrenheide wegen eines Küchenbrandes im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Hannover

Die Rettungskräfte waren am Vormittag um 11.50 Uhr wegen des Küchenbrandes zum Erfurter Weg gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sei bereits dichter Brandrauch aus einem Fenster im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses gezogen, berichtete der Feuerwehrsprecher. Die Mieter hatten demnach zu diesem Zeitpunkt die Wohnung zwar bereits verlassen. Weil sie zuvor aber auch die Küchentür geschlossen hätten, habe sich weder Brandrauch noch Feuer auf weitere Räume der Wohnung ausbreiten können, sagte Hilliger.

Rettungskräfte der Feuerwehr Hannover und der Ortsfeuerwehr Vinnhorst konnten anschließend die Flammen in der Küche schnell löschen. Die Mieter kehrten später zurück in ihre Wohnung. Die Räume sind laut Feuerwehr weiterhin bewohnbar. Weil die Brandursache derzeit aber noch unklar ist, haben inzwischen Experten der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden in der Küche schätzt die Feuerwehr auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehren und ein Rettungsdienst waren mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen etwa eine Stunde lang am Brandort.

Von Ingo Rodriguez