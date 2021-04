Hannover

Marode Toiletten, kaputte Wickelflächen und veraltete Gruppenräume – die Kinderkrippe Dunantstraße in Vahrenheide befindet sich in einem derart schlechten Zustand, dass ihn eine Mitarbeiterin des Kultusministeriums im Dezember 2019 im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide als „an Kindeswohlgefährdung grenzend“ beschrieb. Danach passierte dennoch lange Zeit nichts – nun aber kommt Bewegung in die Sache.

Im kommenden Sommer sollen die Sanierungsarbeiten in der Krippe unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO) beginnen. Ein entsprechender Bauantrag wurde in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats eingebracht. Dieser sieht vor, dass die Gruppenräume vergrößert und die Flurflächen verkleinert werden. Zudem werden drei neue Waschräume mit jeweils zwei Toiletten, Wickeltisch und Waschrinne geschaffen. Ein ehemaliger Abstellraum wird in ein barrierefreies WC umgebaut. Geplant sind außerdem ein Bewegungsraum, ein Personalraum und ein größeres Büro für die Leitung der Krippe. Auch die Akustik im großen Flur soll verbessert werden. Die Stadt Hannover muss zusätzlich Schallschutz- und Brandschutzmaßnahmen umsetzen.

Baumaßnahmen kosten 500.000 Euro

„Auf den Umbau warten wir schon ziemlich lange“, sagte Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg (SPD) im Bezirksrat. Das Gremium beschloss das Vorhaben einstimmig. Insgesamt 500.000 Euro sollen die Maßnahmen kosten. „Die Fertigstellung ist zum Jahresende 2021 geplant“, heißt es von der Stadt.

Lesen Sie auch: Zustand an „Kindeswohlgefährdung grenzend“? Stadt verschiebt Sanierung maroder Krippe

Das Emmy-Lanzke-Haus wurde 1967 als Heim für Mutter und Kind in Vahrenheide errichtet – aus dieser Zeit stammen nach SPD-Informationen auch noch Teilbereiche der Wickel- und Spielräume. 2004 verkaufte die Stadt die Räumlichkeiten, in der auch die Krippe Dunantstraße untergebracht ist, und mietete diese später wieder an. „Die Einrichtung weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Schallschutz, Sichtschutz und Gestaltung der Gruppenräume entsprechen nicht mehr dem aktuellen Standard“, teilte die Stadt Hannover mit. Dazu würden auch die drei Waschräume zählen. Die Verwaltung ist sich sicher, dass „die Mängel mit der vorgelegten Maßnahme behoben werden.“

Künftig Platz für fünf weitere Kinder

Derzeit beherbergt die Krippe Dunantstraße insgesamt 30 Kinder in drei Kleinkindgruppen im Alter von acht Wochen bis drei Jahre. Durch die Umbaumaßnahmen sollen künftig fünf Kinder mehr betreut werden können. „Die erforderlichen Maßnahmen wurden mit dem niedersächsischen Kultusministerium und den Nutzern abgestimmt“, erklärte die Stadt Hannover.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits seit mehren Jahren kennt die Stadt die Probleme. Bereits im Februar 2020 hatte sie zugesichert, dass die erforderlichen Sanierungen noch im ersten Halbjahr 2020 beginnen und bis Jahresende 2020 abgeschlossen werden würden. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten kam es jedoch zu Verzögerungen.

Dem Bauantrag müssen noch der Jugendhilfeausschuss, der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss sowie der Verwaltungsausschuss zustimmen.

Von Laura Ebeling