Hannover

Insgesamt 332 Beiträge reichten 310 Kommunen in Deutschland bei dem Bundeswettbewerb „Naturstadt“ ein – das Projekt „Grenzen überwinden für mehr Insektenschutz“ wurde als eines von 40 ausgezeichnet. Dabei werden bis Ende November 2022 Flächen der Stadt und des Wohnungsunternehmens hanova Wohnen im Grünzug „Emmy-Lanzke-Weg“ (Bereich zwischen der Stadtbahnlinie im Westen und dem Sportplatz/Rodelbahn im Osten) mit Blühwiesen, Kräuterrasenflächen, Nisthügel und Totholz gemeinsam Insektenfreundlich aus- und umgestaltet. 25.000 Euro stehen den Planern rund um Leiter Dr. Stefan Rüter dafür vom Gewinn des Bundeswettbewerbs „Naturstadt“ zur Verfügung.

„Extremer Handlungsbedarf“

„Wir sind sehr stolz, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben“, sagte Rüter vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover. Rüter stellte in der jüngsten Sitzung des Bezirksrates Bothfeld-Vahrenheide die genauen Insektenschutzmaßnahmen im Grünzug „Emmy-Lanzke-Weg“ in Vahrenheide vor. „Insektenschutz hat im vergangenen Jahr immer mehr an Bedeutung gewonnen – und das zurecht“, erklärte der Experte der Stadt. Es gäbe einen „extremen Handlungsbedarf“. Ziel des bundesweiten Wettbewerbs war es, Projektideen auszuzeichnen und zu fördern, „die in besonderer Weise zu Verbesserungen für Stadtnatur, Insekten und deren Lebensräumen führen, zu Umweltbildung und gesellschaftlichem Engagement beitragen, nachhaltig wirken sowie vorbildlich und innovativ sind“, heißt es seitens der Stadt Hannover.

Informationstafeln für Bürger

Die Zusammenarbeit mit hanova sei daher entstanden, weil das Wohnungsunternehmen über viel Grünfläche verfüge. „Die Idee ist bei den Verantwortlichen auf große Zustimmung gestoßen“, erzählte Rüter dem Gremium. Ab diesem Herbst sollen vier Blühwiesen auf insgesamt 900 Quadratmetern, 15 aktuell artenarme Rasenstreifen mit Blumen-Kräuterrasen auf rund 420 Quadratmetern und sieben Nisthügel (lehmiger Sand) mit Randsaatblühmischung auf rund 120 Quadratmetern im Planungsgebiet entstehen. Außerdem wird es auf den städtischen Flächen eine Insektenfreundliche Mahd geben. Die Fläche für Spiel und Sport (Discgolf) wird dabei wie bisher gemäht.

Ab Frühjahr 2022 machen zwei Tafeln an der Leipziger und Dresdner Straße auf die Insektenschutzmaßnahmen aufmerksam. Hanova plant Aktionen mit Anwohnern, sowie eine Stauden- und Gehölzbepflanzung. Die Stadt erhofft sich viel von dem Projekt: „Einen wirklichen, nachweisbaren Effekt bekommen wir, da wir viele Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang stehen“, erklärte Rüter. Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide begrüßte das Projekt.

Von Laura Ebeling