Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald ist ein 41-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Der 41-Jährige hatte gegen 7.50 Uhr versucht, die Melanchthonstraße an einem Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung der Straße Moorkamp zu überqueren. Dabei wurde er von einem Audi A 4 erfasst, an dessen Steuer ein 30 Jahre alter Mann saß.

Der Autofahrer war mit seinem Wagen aus Richtung der Fenskestraße gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen übersah er den Fußgänger auf dem Überweg. Das Fahrzeug erfasste den 41-Jährigen. Ein Rettungswagen und ein Notarzt brachten den schwer verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Aufnahme des Unfalls sperrte die Polizei die Melanchthonstraße vollständig. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr, von denen auch die Üstra betroffen war.

