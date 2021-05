Vahrenwald

Bisher eher ungewöhnliche Begegnungen haben Kinder der AWO-Kita Johannes-Lau-Hof in Vahrenwald gehabt: Drei Wochen lang pflegten sie fünf Hühner auf dem Außengelände der Einrichtung. Dabei kam es auch schon mal zu kleinen Zwischenfällen. „Ein Huhn hat mich beim Füttern in den Finger gepickt“, erzählt der sechsjährige Lissandro etwas kleinlaut. Neben dem Füttern gehörten auch die Säuberung des Stalls, das Einsammeln der Eier und deren Verarbeitung zu den Aufgaben der Kinder. Jeden Tag kümmerte sich eine andere Kita-Gruppe um die Tiere. Zu der Kita gehören zwei Krippengruppen mit je 15 Plätzen und zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 45 Plätzen. Am Wochenende sind zwei Erzieherinnen eingesprungen, um die Hühner zu versorgen.

„Kinder waren begeistert“

„Mit unserem Hühnerprojekt wollten wir den Kindern die Erfahrung ermöglichen, die Hühner kennenzulernen und zu erleben, was es heißt, sich um Tiere zu kümmern und Verantwortung für sie zu übernehmen“, erklärt Sabine Michalke, Leiterin der Kita. Das Projekt – gemeinsam mit dem mobilen Hühnerstall des Unternehmens Hanno-Huhn organisiert – habe allen viel Spaß gemacht. „Die Kinder waren begeistert von den Hühnern“, sagt Michalke. Besonders spannend sei es für sie und auch für das Kita-Team gewesen, zu sehen, wie viele Eier ein Huhn wirklich legt. Das ist offenbar ganz unterschiedlich gewesen – durchschnittlich gab es ein Ei pro Tag, manchmal aber auch zwei oder keines. „Trotzdem hatten wir jeden Tag frische Eier, die wir in der Kita zum Backen und Kochen verwendet haben“, berichtet die Kita-Leiterin.

Lesen Sie auch: Eigene Hühner werden immer beliebter

Film zur Vorbereitung

Gefüttert wurden die Hühner mit Obst, Gemüse und Haferflocken, aber auch mit Nudeln und Reis oder mit Mehlwürmern. „Die haben ständig Hunger und picken den Kindern sogar aus der Hand“, erzählt Michalke. Zur Vorbereitung auf das Hühnerprojekt hatten die Kinder einen Film zum Thema gesehen, Bilderbücher studiert und gebastelt.

Von Laura Ebeling