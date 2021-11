Vahrenwald-List

Wechsel an der Spitze des Bezirksrats Vahrenwald-List: Der neue Stadtbezirksrat hat sich am Montag konstituiert und dabei einen Bezirksbürgermeister sowie eine neue stellvertretende Bezirksbürgermeisterin gewählt. Thorsten Baumert von den Grünen wurde in geheimer Wahl mit 17 Ja-Stimmen und drei Gegenstimmen (ein Mitglied war verhindert) Bezirksbürgermeister, einstimmig votierte das Gremium für Susanne Stucke von der SPD als Stellvertreterin.

Grüne sind größte Fraktion im Bezirksrat Vahrenwald-List

Das Parteienspektrum des Gremiums hat sich durch die Kommunalwahl vergrößert. Mit sieben Sitzen bilden die Grünen nun die stärkste Fraktion im neuen Bezirksrat. Die SPD hat sechs Sitze, die CDU drei, Linke und Die Partei (je ein Sitz) haben sich zum Bündnis „Vahren und Listig“ zusammengeschlossen, Einzelvertreter stellen FDP, Volt und die AfD.

Auch wenn die SPD in dieser Legislatur auf einen Koalitionsvertrag mit den Grünen verzichtet, stimmen beide Fraktionen darin überein, dass sie aufgrund der großen politischen Schnittmenge weiterhin gut zusammenarbeiten werden.

Geschlechterparität im Bezirksrat

In der Zusammensetzung sieht Gisela Witte (Grüne) viel Dynamik für die Zukunft des Stadtbezirks. Sie freut sich zudem, dass mit der Wahl die Geschlechterparität erreicht werden konnte. Zunächst aber wurden die zehn scheidenden Bezirksratsmitglieder blumig verabschiedet. Die bisherige Bezirksbürgermeisterin Irma Walkling-Stehmann (SPD) und ihre Stellvertreterin Monica Plate (Grüne) sind aus den Ämtern ausgeschieden, da sie dem neuen Bezirksrat nicht mehr angehören. Walkling-Stehmann hat sich nach zehn Jahren im Amt in den politischen Ruhestand verabschiedet, Plate ist in den Rat der Stadt und von diesem als ehrenamtliche Bürgermeisterin gewählt worden.

Blumen zum Abschied: Bezirksbürgermeisterin Irma Walkling-Stehmann (SPD) Quelle: Katrin Kutter

Neuer Bezirksbürgermeister Baumert will Verkehrswende voranbringen

Der neue Bezirksbürgermeister Baumert ist fest mit Vahrenwald-List verbunden. Der 49-jährige Sozialversicherungsfachangestellte hat sich in der vergangenen Legislaturperiode im Bezirksrat für einen lebenswerten, sozialen und klimagerechten Stadtbezirk starkgemacht. Neben einer Verkehrswende liegen ihm Sozialpolitik und Armutsbekämpfung am Herzen.

Um die Menschen bei der Umsetzung von mutigen und nötigen Entscheidungen des Bezirksrats mitzunehmen, setzt er auf einen kontinuierlichen Dialog und politischen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. „Ehrenamtliche, Kulturschaffende, (Sport)Vereine und freie Träger sind unverzichtbar für den Erhalt des sozialen Miteinanders und eine gut funktionierende Gemeinschaft“, sagt Baumert. Dieses Engagement zu unterstützen ist ihm ebenso ein Anliegen wie der Ausbau von Schulen, Kitas und städtischen Einrichtungen im Stadtbezirk.

SPD stellt Stellvertreterin

Susanne Stucke, die neue stellvertretende Bezirksbürgermeisterin, wohnt seit vielen Jahren in Vahrenwald und ist seit 2011 Mitglied im Bezirksrat. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für die 59 Jahre alte Kinderkrankenschwester und Fachkraft für onkologische Pflege. So hat sie sich für die Aha-Müllmelde-App eingesetzt, die ein mobiles digitales Werkzeug ist, mit dem die Bürgerinnen und Bürger Verschmutzungen, überquellende Papierkörbe und herrenlose Schrotträder melden können. Künftig will sich die SPD-Politikerin etwa dafür einsetzen, dass Flächen jeglicher Art entsiegelt sowie Grünflächen erhalten und ausgebaut werden.

Von Susanna Bauch