Vahrenwald-List

Seit zehn Jahren vergibt der Bezirksrat Vahrenwald-List jedes Jahr den Bürgerpreis – in diesem Jahr wieder mit einer Besonderheit. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurden drei Preisträger mit jeweils 1000 Euro belohnt – statt wie geplant nur einer. „Es gibt so viele engagierte Bürger, da wäre es schade, wenn wir nur einen Bürgerpreis vergeben“, sagte Bezirksbürgermeisterin Irma Walkling-Stehmann (SPD). Ausgezeichnet wurden das Projekt „Housing First“, der Kinderladen Edenstraße und das Gleis D – Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport und Betreiber der gleichnamigen Skaterhalle.

Kinderladen Edenstraße: Ein Stück Kulturgut

Die stellvertretende Bürgermeisterin Monica Plate (Grüne) hielt die Laudatio für jeden Preisträger. „Sie sind schon ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt etwas, was sie eint.“ Die drei Institutionen und Vereine hätten einen Bedarf erkannt und diesen würden sie mit viel Herzblut ins praktische Tun übertragen. „Wir bedanken uns bei Ihnen, dass sie ein gleiches Leben gewährleisten.“ Zuerst wurde der Kinderladen Edenstraße geehrt, der seit 1971 existiert. Da es zum damaligen Zeitpunkt nicht genügend Kindergartenplätze gab, wurde von Eltern der Kinderladen in Eigeninitiative gegründet und weitergeführt. „Es ist ein Stück Kulturgut und fast wie eine Familie“, meint Plate.

Seit 50 Jahren ist der Kinderladen im Stadtteil List aktiv, doch das Jubliäum wird durch die Kündigung des Mietvertrages getrübt. 2022 muss die Elterninitiative aus ihren Räumlichkeiten an der Edenstraße 40 weichen und wird vorerst im Spielpark List unterkommen. „Sie haben das super gelöst und die Unsicherheit der Raumfrage wird sich auch meistern und lösen lassen“, sagt Plate. Isabell Christian, Teil des Vorstandsteam des Kinderladens Edenstraße, nahm den Preis entgegen.

Gleis D: Leidenschaft zum Sport

Gegen die Initiative aus der List sei der Zusammenschluss Gleis D mit seinen fünf Jahren ein junger Verein. Trotzdem hat dieser schon rund 700 Mitglieder. Der Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport und Betreiber der gleichnamigen Skaterhalle an der Hüttenstraße 22B in Vahrenwald bietet zudem auch Workshops und Schul-AGs an. „Sport ist hier das Medium, um sich sinnvoll zu beschäftigen“, findet Plate. „Tim Löbel vermittelt dabei die Leidenschaft.“ Löbel, der Vorsitzende des Vereins, bekam den Preis von Bezirksbürgermeisterin Irma Walkling-Stehmann (SPD) überreicht. Für die Zukunft habe er noch große Ziele, so Plate. Darunter die Ausstattung des Außengeländes, auch mit Sitzgelegenheiten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Housing First“: Wohnen ohne Vorbedingung

Zuletzt wurde Jens Rannenberg, Vorsitzender der Diakoniestiftung für das Projekt „Housing First“ ausgezeichnet. Dabei bekommen Menschen, die seit mindestens einem Jahr in Hannover auf der Straße oder in Notunterkünften leben – darunter auch Alkohol- und Drogenabhängige und psychisch Kranke –, ohne Vorbedingungen eine Wohnung in einem Neubau im Karl-Imhoff-Weg. „Sie haben nicht gewartet, bis sich was wandelt, sondern direkt gehandelt“, sagte Plate. In dem Neubau mit 15 Wohnungen zahlen die Mieter 5,60 pro Quadratmeter. „Wir sind ihnen sehr dankbar, dass unserer Stadtteilteil Vahrenwald als erstes ein ‚Housing First’ hat“, fuhr Plate fort. Jens Rannenberg weiß auch schon, was er mit den 1000 Euro Gewinn macht. „Der kommt 15 ehemals Obdachlosen zugute“. sagte er.

Von Laura Ebeling