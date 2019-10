Hannover

Hannovers Stadtteil Vahrenwald bekommt eine neue Kindertagesstätte. An der Anna-Klähn-Straße sollen ab März 2020 auf 500 Quadratmetern eine Krippengruppe mit 15 Plätzen für Kinder zwischen einem und drei Jahren sowie eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen für Jungen und Mädchen ab drei Jahren eingerichtet werden. Das hat der Bezirksrat Vahrenwald-List in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Anna-Klähn-Straße 11 gehört künftig zur Neubausiedlung der Üstra, die das Verkehrsunternehmen unter dem Arbeitstitel Vahrenwalder Anger derzeit auf dem ehemaligen Betriebsgelände an der Wedelstraße errichtet. Die Kosten für die neue Kita betragen rund 270.000 Euro, Träger ist die AWO Region Hannover.

Neue AWO-Kita in Vahrenwald bietet 40 Plätze

Die neue Einrichtung richtet sich nicht nur an Bewohner der neuen Siedlung. Es soll zudem darauf geachtet werden, möglichst eine gleiche Anzahl an Mädchen und Jungen zu betreuen. Das Angebot übersteigt zunächst den ursprünglich ermittelten Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen für das Neubauvorhaben. In Anbetracht der Entwicklung im Stadtbezirk Vahrenwald-List werde dem erwarteten steigenden Bedarf mit den 40 neuen Betreuungsplätzen Rechnung getragen.

Üstra baut 141 Mietwohnungen

Das Versorgungswerk der Üstra errichtet seit 2017 auf dem 15.700 Quadratmeter großen Areal insgesamt zwölf Mehrfamilienhäuser mit 141 Wohnungen, die für eine optimierte CO2-Bilanz um einen innenliegenden Betonkern mit einer Massivholzkonstruktion gebaut werden.

Im September 2018 wurde Richtfest gefeiert: Ende 2019 soll die Neubausiedlung der Üstra an der Wedelstraße bezugsfertig sein. Quelle: Moritz Frankenberg

Stadt hat bei 20 Prozent der Wohnungen Belegrecht

Mindestens jede fünfte Wohnung soll mit öffentlichen Mitteln gefördert und über Belegrechte vermietet werden. Den Großteil des neuen Wohnraums will die Üstra allerdings an ihre Mitarbeiter zu günstigen Konditionen vermieten. Die zwölf geplanten Mietshäuser sollen jeweils drei bis fünf Geschosse sowie ein begrüntes Flachdach erhalten. „Staffelgeschosse sind nicht zulässig, um die Höhenentwicklung der geplanten Bebauung an die vorhandene umgebende Bebauung anzupassen“, heißt es im Bebauungsplan. Die Häuserzeile entlang der Wedelstraße darf deswegen nur vier Stockwerke in die Höhe wachsen.

Ende 2019 sollen Wohnungen bezugsfertig sein

Aufgrund der guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr müssen nur drei von vier Wohnungen einen Parkplatz haben. Dadurch soll eine zusätzliche Verkehrsbelastung für die Bewohner der Wedelstraße vermieden werden, über die das neue Quartier hauptsächlich an das Verkehrsnetz angeschlossen wird. Ende 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen und die Wohnungen bezugsfertig sein, Richtfest wurde vor einem Jahr gefeiert. 20 Prozent der Wohnungen werden von der Stadt Hannover gefördert, die Investitionssumme beträgt rund 36 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:

Mietwohnungen auf Üstra-Brache geplant

141 Wohnungen ersetzen Üstra-Depot

Von Susanna Bauch