Hannover

Am Montagnachmittag sind in Hannover-Vahrenwald ein Radfahrer und ein Lkw zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben war der 62-jährige Radler verbotenerweise auf dem linken Radweg gefahren.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.05 Uhr als der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer aus der Daimlerstraße nach links in die Melanchtonstraße in Richtung Vahrenwalder Straße abbiegen wollte. „Er stoppte vor der Radfahrerfurt und fuhr anschließend an. Zeitgleich befuhr ein Radfahrer den linksseitigen Radweg der Melanchthonstraße, aus Richtung Guts-Muth-Straße kommend in Richtung Vahrenwalder Straße“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Beide stießen zusammen. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles gegen den Lkw-Fahrer und Befahrens eines Radweges in unzulässiger Richtung gegen den Radler eingeleitet. Der Einmündungsbereich musste für eine Stunde gesperrt werden.

Von Manuel Behrens