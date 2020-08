Hannover

Aufatmen bei der Vapiano-Belegschaft in Hannover: Wenigstens eines der beiden Restaurants in der Innenstadt ist seit Donnerstagmittag wieder geöffnet. Die Franchise-Kette war schon vor der Corona-Krise wirtschaftlich angeschlagen. Als mit der Pandemie die Gastronomie-Einschränkungen kamen, musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Jetzt gibt es einen Neustart zumindest in der Filiale Heiligerstraße. Wann der Standort im Hauptbahnhof wieder öffnet, ist noch unklar.

Vapiano in Hannover : Filiale Heiligerstraße wieder geöffnet

Betriebsleiter Alex Thomsen hat ein Team aus ehemaligen Mitarbeitern der beiden Filialen zusammengestellt. Am Mittwochabend wurden intern Abläufe geprobt – trotzdem gab es bei der geplanten Eröffnung am Donnerstag erstmal kleine technische Probleme. Wie sehr die Kundschaft das italienische Pizza- und Pastaangebot vermisst hat, zeigte sich schnell vor der Tür: Um kurz nach 12 Uhr bildeten sich erste Warteschlangen. Wenige Minuten später hatten die Mitarbeiter der Probleme im Griff, es konnte losgehen.

Zur Galerie Italienisches Restaurant öffnet an der Heiligerstraße in Hannovers Innenstadt mit geändertem Konzept.

2013 war die Filiale an der Heiligerstraße eröffnet worden. Architektin Isabel Fiedler, die das Gebäude damals mit ihrem Team von IF-architecture umgebaut hatte und inzwischen Mieterin in den oberen Etagen ist, hat für ein Auffrischen der Räume während der monatelangen Schließzeit gesorgt. Allerdings hat die Corona-Krise einiges an den Abläufen im Restaurantbetrieb geändert.

Vapiano-typisch mussten sich die Gäste bis März ihr Essen selbst abholen – das geht jetzt nicht mehr, weil beim Schlangestehen die Mindestabstände kaum einzuhalten sind. Genug Platz finden Freunde der italienischen Küche aber allemal: Neben dem Innenbereich laden auch ein Loungebereich vor dem Restaurant und eine große Terrasse mit Bänken zum Genießen von Pizza und Pasta ein.

Bezahlsystem hat sich geändert

Daneben haben die Macher auch an der offenen Küche und der Kaffeebar festgehalten. Frische Kräuter zieren in bewährter Vapiano-Manier die Tische, und auch die grauen Schürzen der Mitarbeiter gibt es noch – nur, dass sie eben jetzt mit Mundschutz arbeiten und an den Tisch kommen müssen. Auch das Bezahlsystem wurde geändert: Die Karte, auf die zuvor Bestellungen gebucht werden konnten und über die am Ende des Besuchs abgerechnet wurde, ist momentan abgeschafft.

Die durch die Ausbreitung des Virus bedingte Krise hatte der Gastronomiekette Vapiano, die in Deutschland zuletzt Restaurants an mehr als 80 Standorten betrieb, das Genick gebrochen. Das ohnehin angeschlagene Unternehmen musste im Frühjahr Insolvenz anmelden. Nun hat ein Investorenkonsortium um den ehemaligen Vapiano-Vorstand Mario C. Bauer etwa 30 Filialen übernommen. Darunter auch das 2013 eröffnete Restaurant an der Heiligerstraße. Mit im Boot ist Delf Neumann, Gründer der Restaurantkette Cafe Del Sol, aus Hildesheim.

Das Vapiano geht wegen der Corona-Krise vorläufig mit geänderten Öffnungszeiten an den Start: Montags bis Donnerstags hat das Restaurant in der Heiligerstraße 3 von 11 bis 21 Uhr und freitags bis samstags von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet die Filiale von 11 bis 21 Uhr.

Von Alina Stillahn